手机也能光追：联发科发布移动端光线追踪 SDK

IT之家 10 月 14 日消息，今日联发科正式推出基于 Vulkan 扩展的移动端光线追踪 SDK 解决方案，并与 Arm 以及腾讯游戏共同实现了移动端实时光线追踪技术的首次演示。

联发科称，通过构建 MediaTek 光线追踪 SDK，结合腾讯游戏为移动平台量身定做的光线追踪渲染管线，其与产业伙伴实现了移动端 Vulkan base 光线追踪解决方案，并结合硬件实现降噪等图像后处理方案，充分发挥移动平台 GPU 渲染潜力的同时, 利用新的硬件图像处理结合光线追踪特性以更低功耗实现画质的飞跃, 使得手机游戏的画质水平达到了全新高度。

此前，在 2021 年夏季举行的 GDC（全球游戏开发者大会）上，联发科就已携手 Arm、腾讯游戏共同发布了基于 Vulkan Ray Query 技术实现的移动端实时光线追踪技术演示，并向全球开发者与游戏玩家展示了在 Mali GPU 上移动光线追踪技术所生成的超炫画面。

联发科计算与人工智能技术群事业部协理曹友铭博士表示：“与 Arm 和腾讯游戏的合作使我们能够将光线追踪等先进的图形技术引入到天玑系列 5G 移动平台中。借助联发科的光线追踪 SDK 解决方案，游戏开发者可以利用新技术升级沉浸式游戏体验。目前，全球已有数千万台智能手机使用了天玑系列 5G 移动平台，我们将为广泛的用户提供更生动逼真的视觉效果。”

Arm 终端事业部生态系统与工程高级总监 Geraint North 表示：“未来的 Mali GPU 将通过提供硬件加速，显著提高移动设备上的光线追踪技术的效率。同时，我们非常重视与软件生态系统的合作，以便合作伙伴能够充分利用我们的设备。Arm 与 MediaTek 和腾讯游戏在该领域的合作，能让开发者更简单地探索光线追踪可为移动游戏带来的益处，确保光线追踪内容可在不同生态系统的跨平台设备之间进行功能移植，进一步提高用户的游戏体验。”

腾讯游戏引擎技术副总监魏楠表示：“当人类通过视觉体验真实世界时，光照将扮演着不可或缺的角色，实时光线追踪理所当然地被视为当代计算机图像学皇冠上的明珠。通过我们工程和美术团队的巨大付出，以及来自联发科和 Arm 的有力支持，腾讯游戏即将借由光线追踪技术开启属于高保真移动游戏的全新篇章。”

联发科表示，将持续致力于图形领域的技术研发，不断扩展 MediaTek HyperEngine 游戏引擎的关键技术，为移动终端带来端游级游戏渲染效果，面向游戏厂商、开发者、终端厂商提供强大的图形处理能力和解决方案，将媲美真实的游戏画面带给广大游戏玩家，通过对先进技术的长期投入与开放合作引领移动端图形发展趋势。

IT之家了解到，此前消息称三星新一代移动处理器型号将定为 Exynos 2200，搭载与 AMD 合作开发，代号为 Voyager 的 RDNA 2 架构 GPU 核心。RDNA 2 架构 GPU 核心包含了 6 个计算单元，共 384 个加速处理器，可提供支持光线追踪的功能。