设计厂 Q4 涨价计划曝光：联发科上调幅度高至 30%

业内消息称，中国台湾几家 IC 设计公司准备从 2021 年第四季度开始提高芯片价格，以反映制造成本的上升。

《电子时报》报道援引上述人士称，联发科、DDI 巨头联咏、网络芯片大厂瑞昱、服务器外围芯片制造商祥硕、主板管理控制器制造商信骅都有能力将不断上升的成本转嫁给客户，并将从 10 月以及 2022 年第一季度开始提价。

其中，联发科计划从 11 月 1 日起上调部分芯片解决方案的价格，特别是包括 MT7668 和 MT7663 系列在内的 Wi-Fi 解决方案的价格，上调幅度最高可达 30%。

联咏方面，尽管近期 LCD 面板需求和价格疲软，但其仍计划将驱动芯片价格上调 5-10%，新价格将从 11 月开始生效，并将在 10 月份将其 SoC 芯片价格上调 10-20%。

瑞昱已通知其客户，其所有产品的价格将上调约 15%，新价格将于 10 月 1 日生效。今年 9 月，瑞昱已将其部分 Wi-Fi 芯片解决方案的价格上调了 10-15%。

与瑞昱同行业的博通也计划从 10 月开始将芯片价格上调至多 20%。与此同时，据报道，英特尔已经通知其客户其 Wi-Fi 和以太网网络芯片的价格上涨。

祥硕计划从 2022 年 1 月起将芯片价格上调 20% 以上，订单能见度一直 2022 年年底。祥硕最为人所知的身份是 AMD 的合作伙伴，并与台积电签订了芯片制造合同。

主板管理控制器制造商信骅在数据中心应用需求强劲的推动下，也在寻求在第四季度提高芯片价格。今年 5 月，该公司已经将报价提高了 10%。