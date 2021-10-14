全球汽车芯片短缺、减产加剧交付危机，9 月多国汽车销量普降超 20%

全球汽车芯片短缺持续加剧，对主机厂的汽车生产造成了严重影响，根据 AutoForecast Solutions（以下简称为 AFS）统计数据，截至 9 月 26 日，今年全球汽车已减产 893.4 万辆，同时推测今年汽车总减产量预计超过 1000 万辆。

事实上，缺芯影响已经在世界各国的 9 月汽车销量数据上反馈出来，该月中国、美国、德国、加拿大、法国、西班牙、意大利、阿根廷等主要汽车消费大国均出现了严重的销量同比下滑情况，与上年同期相比，部分国家汽车销量下跌超 3 成。

汽车减产引发交付周期延长

始于 2020 年下半年的汽车芯片短缺持续至今，经历了罕见的调整周期，经上下游产业链一致努力，至今年年中，多家分析机构认为，芯片短缺有望在三季度开始缓解。实际上，随着马来西亚等国家疫情反弹并加剧，汽车芯片缓解的期望已然落空。

调研机构 AFS 国庆长假前报告称，预计今年汽车产量将减产超过 1000 万辆，截至 9 月 26 日，北美地区减产最为严重，已减产汽车 290.9 万辆，预计今年将减产 320.8 万辆；其次为欧洲，已减产汽车 233.5 万辆，预计今年将减产 279.5 万辆；中国作为全球最大的汽车产销的大国，也是受缺芯影响最严重的国家之一，已减产汽车 181.4 万辆，占总减产量的 20.3%，预计今年减产数量将达 198 万辆。而包括日本、韩国、印度、泰国、越南等国在内的亚洲其他地区，汽车减产形势仍不容乐观，已减产 152.6 万辆，预计四季度仍将减产超过 25 万辆。

需要指出的是，截止目前，美国、欧洲及东南亚国家仍是疫情高发区域，持续延迟汽车芯片供应链的正常化发展。随着芯片慌的蔓延，多家主机厂继续发出减产预警，全球最大汽车品牌之一的丰田汽车，此前发布消息称，8 月、9 月汽车产量预计比原计划减产约 60%，其中，在日本的 14 座工厂合计 28 条产线中，只有 1 条产线能正常开工，其余 27 条产线均陷入不同程度的停产困境。丰田近日宣布，将在 10 月继续减产 40% 的汽车产量。

其他车企中，福特、斯柯达、日产、大众等车企也在延续 9 月的减产趋势，进入 10 月以来，他们在全球的工厂同样出现了不同程度的减产，仅在墨西哥，福特工厂已停产 2 天，日产的两家工厂将分别停产 11 天和 8 天，大众工厂计划停产十天。

由缺芯导致汽车减产已经造成多家主机厂订单积压，汽车交付周期随之不断延长，特斯拉中国曾表示，受芯片短缺，其用于中国大陆销售的汽车产量严重不足，导致 7、8 月国内汽车销量大降。而在 9 月，特斯拉国内汽车销量突破 5 万辆历史新高；但用于出口的汽车却暴降至 3853 辆，出口数量创下近半年最低值。虽然特斯拉目前仍未就 9 月汽车销量策略突变进行说明，但不难看出，特斯拉 9 月集中解决国内订单积压问题，使得交付量激增；而接下来，它将面临国际订单的交付问题，未来 3 个月其国内、海外汽车销量可能出现交替暴增、暴跌现象。

其他品牌同样出现汽车交付难问题，据奔驰、宝马 4S 店销售经理透露，奔驰 E 级、奔驰 GLC、宝马 3 系、宝马 5 系等车型已没有现车，且交期已经延长至 2 个月以上。“没有库存，心里没底，很担心承诺后无法按期交付客户，现在行业已经存在惜售行为。”一位从事汽车销售的业内人士表示。

多国 9 月汽车销量普降超 20%

汽车减产，对前端销售的影响越来越严重。截止目前，已有多国发布 9 月汽车销量数据，笔者统计发现，多数国家 9 月汽车销量存在大幅下跌的情况，在统计的 23 个国家中，排名前十的主要汽车产销大国，仅日本 9 月销量为同比增长情况（9 月日本汽车产量大跌 16.3%），其余国家均为大幅下跌。

排名方面，英国因销量跌幅超过 30%，使得其在排名上不敌日本跌落第四名；俄罗斯也凭借更低的销量滑坡挤下意大利，位列榜单第 10 名。同时，今年 9 月汽车销量超 10 万辆的国家数量同比少一家 —— 韩国，这也是韩国今年首次月销量跌破 10 万辆。

全球第五大汽车消费大国 —— 印度，至今仍未公开 9 月汽车销量数据，不过其最大的汽车制造商马鲁蒂铃木报告说，其 9 月乘用车销量仅为 6.3 万辆，远低于去年同期的 14.8 万辆。

另外，统计的 23 个国家中，9 月汽车销量增长的国家仅 4 个，分别为南非（30.50%）、澳大利亚（20.80%）、挪威（15.70%）、日本（8.47%），除日本外，其余 3 个国家的 9 月汽车销量均低于 10 万辆。

整体上看，23 个国家中，累计销售汽车 489 万辆，较上年同期的 620.7 万辆同比下跌达 21.21%，单月累计销量同比减少超 131 万辆，其中，仅中、美两国就同比减少超过 85 万辆。

事实上，进入下半年，多国的汽车销量整体呈下滑趋势，如韩国，已经在 6-9 月迎来了三连降。部分国家更是从一季度开始就呈月销量下滑趋势，其中，美国从 3 月份开始下降，其汽车月销量已从 3 月的 160.5 万辆跌至目前的 100.7 万辆。我国汽车销量同样呈下降趋势，3 月至 8 月一直处于连续环比下跌状态，直至 9 月这一情况才有所好转，为今年 3 月以来汽车月销量首次环比上涨。

中国市场同时为各国汽车品牌争夺的焦点，不过，日系车企 9 月在华销量并不理想，本田、丰田、日产三家企业该月销量分别同比下跌 28.1%、35.9%、26.2%，尤其是丰田，已跌出 9 月销量前十名。

展望四季度，芯慌形势仍不容乐观，目前瑞银、IHS、AFS 等调研机构持续下调 2021 年全年汽车销量目标，瑞银认为，四季度受缺芯影响，中国市场将首当其冲，每月汽车减产量或将从三季度的 10 万~20 万辆/月提升至 20 万~40 万辆/月。

汽车零部件供应商安波福进一步分析认为，预计全球四季度将减产 300 万辆汽车。目前其已将今年净销售额目标从 161 亿美元至 164 亿美元下调至 151 亿美元至 155 亿美元之间。

不过，中汽协则相对要乐观一些，其分析认为，四季度国内汽车消费需求仍然稳定，虽然芯片供应持续短缺，但整体供应预期好于三季度。