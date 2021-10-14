OPPO 为比亚迪、理想汽车、特斯拉等厂商推出车控功能，手表即可开车门

IT之家 10 月 14 日消息，OPPO 方面现宣布，联合理想汽车、比亚迪汽车、长安欧尚汽车、爱驰汽车、特能行（特斯拉）推出 OPPO Watch2 系列车控功能，支持多种车控功能，例如 NFC 车钥匙、远程开空调和后备箱、查看里程等。

IT之家了解到，比亚迪汽车 App 最近一次升级加入了 NFC 穿戴车控功能，这也是比亚迪 NFC 车钥匙首次支持可穿戴设备，以前仅支持官方 NFC 卡片和部分 NFC 安卓手机（包括华为、小米、OPPO、vivo、一加、realme、荣耀）。

1、新增 | NFC 升级，支持 OPPO Watch 2 系列穿戴设备。

2、优化 | 优化部分功能体验，提升控车响应速度。

此外，OPPO 此前还宣布与理想汽车合作，实现车机互联，例如 Find X3 系列手机可以作为理想 ONE 的蓝牙车钥匙，靠近汽车就可以自动解锁车门，此外还可以远程开窗、鸣笛寻车。

除 OPPO 外，其他厂商也有类似功能，例如 vivo 此前推出了 Jovi 智能车载，宣称覆盖 BBA、雷克萨斯等品牌在内的 500 多个车型，而华为此前也将其鸿蒙系统引入到了多款车型中，配合鸿蒙手机也可实现类似功能，穿戴设备未知。