国家邮政局：实现邮政营业场所乡镇全覆盖，快递乡镇网点覆盖率达 98%

IT之家 10 月 14 日消息，今日，国家邮政局召开 2021 年第四季度例行新闻发布会。国家邮政局新闻发言人、办公室副主任侯延波表示，八年来，行业规模持续扩大，实现了持续健康快速发展。

IT之家了解到，2020 年，全年邮政业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成 11037.8 亿元，比 2010 年翻三番以上；快递业务收入完成 8795.4 亿元，是 2010 年的 15 倍。邮政业日均服务用户接近 7 亿人次。

此外，我国实现邮政营业场所乡镇全覆盖，快递乡镇网点覆盖率达 98%。全国 50 多万个建制村全部实现直接通邮，农村地区 5kg 以下邮政包裹实现到村投递。

据介绍，中国邮政集团有限公司在世界 500 强中的排位稳步上升，收入规模、利润规模均列世界邮政第 2 位。行业培育出 3 家年业务收入超千亿元，4 家年业务收入超五百亿元的大型快递企业或企业集团，有 8 家快递企业成功改制上市。邮政快递企业的国际网络覆盖 70 多个国家和地区，通达全球 220 多个国家和地区。

寄递服务快捷化、服务功能多样化、内部作业机械化自动化和生产组织信息化基本实现。超过 2.5 万人通过快递工程技术人员职称评审。