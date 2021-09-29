国家邮政局：2021 年 8 月用户对快递服务问题申诉 24901 件，同比增长 89%

IT之家 9 月 29 日消息 据国家邮政局网站，今日，国家邮政局发布了关于 2021 年 8 月邮政业用户申诉情况的通告。

国家邮政局披露的数据显示，2021 年 8 月，国家邮政局和各省（区、市）邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉 25547 件，环比下降 0.1%，同比增长 88%。

申诉中涉及邮政服务问题的 646 件，占总申诉量的 2.5%，环比增长 9.3%，同比增长 54.2%；涉及快递服务问题的 24901 件，占总申诉量的 97.5%，环比下降 0.3%，同比增长 89%。

IT之家了解到，快递服务申诉问题情况方面，用户对快递服务问题申诉 24901 件，环比下降 0.3%，同比增长 89%。快递服务申诉的主要问题是快件损毁、快件丢失短少和投递服务，分别占申诉总量的 33.2%、25.5% 和 18.6%。其中，环比增长明显的是快件损毁问题，同比均增长明显。

快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满，快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满，投递服务申诉中主要占比是虚假签收。

主要快递企业申诉情况方面，全国快递企业申诉率（百万件快件业务量）平均为 2.56，有效申诉率平均为 0.19。用户对快递企业申诉主要问题中，快件损毁申诉率平均为 0.85，快件丢失短少申诉率平均为 0.65，投递服务申诉率平均为 0.48，快件延误申诉率平均为 0.35。

▲ 图源：国家邮政局网站