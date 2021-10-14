Counterpoint：Q2 苹果 iPhone 占全球智能手机销量的 13%，但利润高达 75%

IT之家 10 月 14 日消息，Counterpoint 今日发表了一篇文章，指出苹果 iPhone 在 2021 年第二季度占到了全球智能手机收入的 40%，利润的 75%。

虽然今年第二季度，苹果 iPhone 的销量仅占全球智能手机市场的 13%，但收入占到了 40%，利润更是占到了 75%。大家可以从下图了解更多信息。

▼ Q2 销量数据

▼ Q2 收入数据

▼ Q2 利润数据

IT之家了解到，苹果一直是手机行业最大的利润和收入来源。这一业绩显示了苹果品牌的实力，但仍低于 2020 年第四季度的峰值，当时苹果的收入份额达到了惊人的 50%，利润份额则达到了前所未有的 86%。

Counterpoint 表示，2020 年第四季度的收入增幅反映了其首个支持 5G 的 iPhone 12 系列的成功。苹果正在极力打造产品生态圈，Mac、iPad 和 iPhone 配合使用的便利性吸引着更多用户留在苹果生态中。这是由于苹果对硬件和软件的重要控制，使得在多台设备之间无缝地切换工作成为可能。虽然这种情况已经存在了一段时间，但随着音乐、媒体、新闻、存储等粘性的提升，这种情况将变得尤为明显。苹果可能会保留这一优势，使其能够继续为手机保持高溢价，从而获得较高的利润。