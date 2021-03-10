Counterpoint：苹果、vivo 并列 2020 年 Q4 亚洲智能机市场第一

北京时间 3 月 10 日消息，市场研究公司 Counterpoint Research 今日发布了第四季度全球手机市场统计报告。报告显示，在第四季度的亚洲智能机市场，vivo 和苹果公司的市场占有率并列第一。

报告显示，在亚洲市场，vivo 的市场占有率达到 15%，与苹果公司并列第一。小米公司、OPPO 以及华为排在三至五位，市场占有率分别为 14%、13%、12%。华为的数据包含了荣耀智能机出货量。

从全球来看，第四季度全球智能机出货量为 3.946 亿部，同比下降 1.6%，环比增长 8%。得益于支持 5G 的 iPhone 12 系列手机的优异表现，苹果取代三星成为全球第一大智能机品牌，市场占有率为 21%，高于三星的 16%。小米、OPPO 排在第三和第四位，市场占有率分别为 11%、9%。vivo 和华为并列第五，市场占有率均为 8%。

另外，第四季度全球功能机出货量环比增长 9%，但是同比下降 24%。印度取代中东和非洲地区 (MEA)，成为全球最大功能机市场，市场占有率为 37%，高于 MEA 的 32%。第四季度中国市场的功能机出货量为 190 万部，较第三季度增长了一倍以上。