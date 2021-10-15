英特尔 12 代酷睿 i5-12600K 测试，比 i5-11600K 强 10%

IT之家 10 月 15 日消息，英特尔即将推出的 Alder Lake 系列 CPU 最近开始大规模泄漏。例如此前出现了 i5-12400 和 i9-12900K 的基准测试成绩。现在主流级的 i5 新品进一步曝光。

Tom's Hardware 发现了英特尔酷睿 i5-12600K 的测试结果，比上述酷睿 i5-12400 高出一大截。

在搭载英特尔酷睿 i5-12600K 与英伟达 RTX 3080 的主机上，《奇点灰烬》达到了 110fps，因此在 Crazy_1080p 预设的基准测试项目中得分为 10800，比上一代的酷睿 i5-11600K 高出 10.2%（9800 分），并且超过了 AMD Ryzen 5 5600X。

从之前的测试来看，英特尔 10 代酷睿 i9-10900K 的得分为 11200 分，相比 i5-12600K 快了大约 3.7%，11 代 i9-11900K 没有成绩。

到目前为止，关于酷睿 i5-12600K 的爆料大多指向 10 核设计，据称这款处理器具有六个 Golden Cove 内核和四个 Gracemont 内核，只有前者支持超线程因此总共 10 核 16 线程。

据报道，酷睿 i5-12600K 具有 20MB 的 L3 缓存，但由于 Alder Lake 芯片采用异构架构因此导致频率很混乱。

有传言称，i5-12600K 的 Golden Cove 内核具有 4.9 GHz 单双核性能，全核约 4.6 GHz，而 Gracemont 内核可能仅有 3.6 GHz 的单核性能和 3.4 GHz 全核性能。

IT之家了解到，测试者进行了十数次跑分，但只有一次成功，部分基准测试中的分数要比正常低得多，预计是 Win10 无法充分调动 CPU 混合架构引起的兼容性问题。