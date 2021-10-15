彭博专栏：全球芯片荒，最新数据透露业界有囤货迹象

10 月 15 日消息，全球最大晶圆代工制造商台积电今天举行法说会，看好第 4 季营收可望持续成长；总裁魏哲家表示，台积电全年美元营收将增长 24%。

彭博信息专栏作家高灿鸣（Tim Culpan）今天撰文表示，全球半导体订单持续涌入，但台积电的最新报数据却透露出，这种强劲需求透露出业界在囤货。这种情况在供应链瓶颈缓解时，恐变成令人头大的问题。

台积电今天公布破纪录的获利，这要拜苹果、英伟达和 AMD 等大客户的订单之赐。这股乐观气氛将持续至可预见的未来。台积电预估全年美元营收成长 24％。

高灿鸣在专栏中指出，然而，这些订单中有庞大的数量不是去满足全球对电子装置、汽车连网以及蓬勃发展的加密货币矿场需求。台积电 9 月底以前，库存较去年跃增 66%，连续第 4 季超过 65%。

而另一项库存指标：库存天数维持在 85 天的高点。台积电总裁魏哲家告诉投资人，他仍预期客户和供应链上其他公司年底前将继续囤积库存，维持高库存水平一段更长的时间。这意味着台积电不是唯一囤货的公司，其他业者也尽可能快速囤积芯片库存。

高灿鸣指出，这种现象令人忧心。台积电逾五成营收来自两个最先进制程技术节点。一般来说，制程越先进，上架寿命越短：客户要求最新最好的芯片必须持续升级。

但全球供应链瓶颈迫使客户下比平常更大的订单，避免运筹管理出差池，造成新供应无法顺利到达目的地。

高灿鸣在文中指出，很多产业的产品可以囤货而不致有太大的风险，象是煤炭、谷物，甚至比较旧型的电子零件。但在尖端先进的芯片产业，库存只能留半年，这点客户很清楚。

倘若客户开始看到终端需求减少，他们很可能会大幅砍单，以消化囤积的库存。

尽管全球仍继续面临芯片短缺，但现在正是检视清理未消化订单的时候，因为贪婪的飢渴恐怕很快就会沦为消化不良。