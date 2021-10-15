自 9 月高点以来，苹果市值已缩水超 2000 亿美元

10 月 15 日消息，据外媒报道，苹果股价于美国当地时间周四有所反弹，但自今年 9 月份阶段高点以来，该股已累计下跌 9%，促使苹果市值缩水约 2290 亿美元，相当于 94% 标准普尔 500 指数成份股公司的市值。

最近促使苹果股价继续下跌的原因之一是，有报道称该公司将削减 iPhone 产量，以应对芯片短缺困局。

拉弗腾格勒投资公司 (Laffer Tengler Investments）首席投资官南希・腾格勒 (Nancy Tengler）是苹果股票的长期持有者，她表示：“2013 年，当股票收益率升至 3% 以上时，我们成了苹果股东，这远远高于 10 年期债券的收益率，我们这么做是因为我们喜欢苹果的业务模式，我们认为其模式价值被市场低估了。”

虽然拉弗腾格勒投资公司仍保持着自己的头寸，但它已将风险敞口降至总持有量的 2% 左右。

她说：“在当前水平上，如果你对估值不像我们那样敏感，你可能确实希望将此视为至少建立头寸或增持股份的机会。因为问题出自供应链，而不是需求上，我们认为苹果及其高管已经很好地掌握了这一点。”

Sanctuary Wealth 公司首席投资官杰夫・基尔伯格 (Jeff Kilburg) 认为，芯片短缺带来的最新疲软对苹果不会产生太大影响。他称：“半导体短缺是意料之中的事情，如果我们看到苹果减少交付 1000 万部 iPhone，我认为不需要感到惊讶。”

苹果股票周四报收于每股 143.76 美元，上涨 2.02%。