苹果 iOS 15.0.2 正式版已修复 1 个零日漏洞，但并未感谢安全研究员

IT之家 10 月 14 日消息，据 9to5 Mac 报道，上个月，安全研究员 Denis Tokarev（又名 illusionofchaos）分享了他向苹果公司报告 3 个零日 iOS 漏洞的经历，并批评了苹果公司如何反应迟缓、行动迟缓，并且没有给报告的三个漏洞中的一个及时打上补丁。现在看来，苹果已经修复了 1 个零日漏洞，这个漏洞是 Denis Tokarev 今年早些时候发现的 iOS 15 系统中的漏洞，但苹果没有给他署名并表示感谢。

今年 9 月，Tokarev 说，在向苹果报告一些漏洞后等待了长达半年的时间，他决定将这些信息公开。

“十天前，我要求得到一个解释，并在当时警告说，如果我没有得到解释，将公开研究。我的请求被忽略了，所以我正在做说过的事情。我的行动符合负责任披露准则（Google Project Zero 在向供应商 ZDI 报告后 90 天内披露漏洞）。我等待的时间更长，在一个案例中长达半年。”

9 月底，Tokarev 分享说，他得到了苹果公司的回应，说他们仍在处理这些“问题”，并对延误表示道歉。

在他 9 月份的博文中，Tokarev 详细介绍了一个被操纵的零日漏洞（3 个中的 1 个），IT之家获悉，该漏洞将允许任何从 App Store 安装的应用程序获得个人用户数据，如 Apple ID 电子邮件和全名、Apple ID 授权令牌、对 Core Duet 数据库的完整文件系统读取权限，以及其他。

现在 Tokarev 说，他发现，苹果已经在 iOS 15.0.2 安全更新中修补了其发现的游戏方面的零日漏洞，但没有归功于他。

在 Tokarev 发现并报告给苹果的第一个零日漏洞，在 iOS 14.7 正式版（7 月 19 日）中被修复时，他没有得到奖励，苹果公司告诉他。

“由于处理方面的问题，你的奖励将包括在即将到来的更新中的安全建议上。我们对造成的不便表示歉意”。

在 iOS 15.0.2 中修补了第二个漏洞，并将其归功于“一位匿名研究人员”后，Tokarev 说，苹果确实在六个小时内对他做出了回应，但显然没有办法解决正确引用他的问题。同时，苹果公司仍然没有对他发现的在 iOS 14.7 中被修补的 analyticsd 零日漏洞补偿作出回应。

Tokarev 被要求对苹果公司的最新邮件进行保密，他目前也遵循了这一要求。