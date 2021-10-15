创业者回忆和乔布斯谈判：说错一个字就被臭骂拉黑

上周是乔布斯逝世十周年的纪念日。这位苹果的传奇人物颠覆了智能手机行业，开启了移动互联网的新时代，改变了全球亿万人的生活和工作方式。

不过，几乎所有的悼念文章都是围绕着乔布斯给世界带来的贡献。那么和乔布斯谈判又是怎样的体验？一位硅谷互联网创业者回忆了自己十多年前和乔布斯谈判的难忘经历，让我们看到了乔布斯的另一面。

阿里・帕托维（Ali Partovi）已经在硅谷互联网摸爬滚打了近三十年。他先后效力过甲骨文、微软等大公司，随后又自己创办过几个创业公司，过去几年主要从事风险投资工作。值得一提的是，他是 Facebook 早期的投资者，还曾经投资过 DropBox、Airbnb 等独角兽。单靠这些投资也实现了财务自由。

十多年前的时候，帕托维曾经和自己的孪生兄弟一起创办过一个音乐社交服务 iLike，在 Facebook 和 iTunes 平台上为用户根据兴趣推荐和下载音乐。这款服务于 2006 年推出，最高时候拥有 5000 多万用户。

但是到了 2008 年，iLke 面临着内外交困的局面，承受着音乐版权商和 Facebook 的共同施压，因为 Facebook 已经在策划推出自己的类似服务。受此影响，iLike 的融资也非常不顺，这让帕托维萌生了出售公司的想法。

2006 年 iLike 产品正式上线之前进行了首次融资，估值是 5000 万美元。2008 年他们准备以 1.5 亿美元的估值进行新一轮融资，虽然有一些投资者表示了兴趣，但却没有实质意向投资。

苹果就是在这个时候对 iLke 表达了收购兴趣。当然，帕托维非常愿意，也很希望和苹果讨论收购事宜。当苹果软件和服务的负责人埃迪库（Eddy Cue，后来晋升为高级副总裁）邀请他去苹果总部会见乔布斯的时候，帕托维感到很激动，也有点紧张。

帕托维回忆说，那天自己和兄弟开车来到苹果总部 Infinite Loop，坐在大堂里等待的时候就在大口吸气，以保持镇静。随后他们被带到苹果的行政会客厅，发现乔布斯已经等在了那里。“他看起来很友善，对我们的到来表达了欢迎，说他听说我们有不错的产品。”

帕托维的产品展示一开始出现了点小问题，因为苹果总部行政会客厅的 Wi-Fi 掉线了。等到网络恢复之后，他们介绍了自己这款基于用户兴趣和互动的音乐推荐下载服务。“乔布斯靠在那里，不停点头。我简直难以相信，这一切竟然如此顺利。我就像是被笼罩了光环，有种肾上腺素爆棚的感觉。”

加一个插曲。2011 年乔布斯去世之后，我曾经采访过 Flipboard 的创始人麦库（Mike McCue）。他回忆说，2010 年乔布斯来到 Flipboard 位于帕罗阿托的办公室（和乔布斯家很近，所以乔布斯就直接上门了），亲自体验 Flipboard 在 iPad 上的体验。“当乔布斯划着 iPad 上的我们应用，一边露出欣喜微笑一边赞叹的时候，那是我人生最高光的时刻。”

话题回到帕托维的 iLike，他们和乔布斯的产品展示非常顺利。乔布斯看完产品之后，开门见山地说，“我很喜欢你们。你们的产品很有特色。你们看起来就很适合苹果。我们想收购你们公司。我会让埃迪库和你们讨论具体细节。”

“我真想留住那个美好的时刻，”帕托维回忆说。但是他接下去又问乔布斯，“在你离开之前，我们是否可以讨论下你们考虑的报价范围？”这个举动让他后来感到非常后悔。

乔布斯盯着帕托维的眼睛反问，“你们的收入是多少，上一轮融资估值是多少？”帕托维很有信心地回答，“我们上一轮融资是两年前，当时产品还没有发布，估值是 5000 万美元。现在我们有 5000 万活跃用户。”

没想到乔布斯直接回答说，“那我们可能会以 5000 万美元收购你们。”帕托维觉得自己心顿时就沉了下去。他觉得自己没法和团队交代，没法告诉他们辛苦工作两年后，估值却毫无增长。他试图和乔布斯讨价还价。“我觉得我们投资者不会接受这个报价的。”

乔布斯再次直接回复说，“不用担心，我会让他们接受的“。他随后对帕托维表示，如果他们不卖给苹果，苹果可以轻松打造具有 iLike 所有功能的类似产品。

帕托维接着说，“Steve，我觉得我们至少值三倍这个数字（即要求 1.5 亿美元估值）。实际上，我知道我们值三倍。”话说出口，帕托维就知道不对，“我知道自己失言了。觉得和知道是两个概念。我说了谎话了。”

接下来发生的事情让帕托维惊呆了。乔布斯两眼紧盯着帕托维，直接爆了粗口。“你说你知道你们值得更多？你有其他报价吗？狗屎（Bullshit），你在对我说谎。你就是一坨屎（You’re full of shit）。我们就到这里了。”

说完这番话，乔布斯就摔门走人了，留下帕托维等人当场石化，和埃迪库在面面相觑，不知道说什么好。他已经忘记后来埃迪库和他们说什么了，也许是在宽慰。帕托维满脑子想的都是，自己搞砸了一切，让整个团队失望了。

接下来的几个星期，埃迪库一直在努力让双方继续谈判，帕托维也开始接受更低的报价。但是乔布斯亲自否掉了这笔收购，还亲口给了帕托维沉重的打击。“你对我说谎，我不会相信你说的任何话。”

“这真的没有必要。我已经接受了教训。但我也不能怪他。一个词就毁掉了信任，不是那么容易恢复的。”这段和乔布斯打交道的经历，帕托维想起来就充满了苦涩。

令帕托维更为痛苦的是，苹果没过多久真的推出了“iTunes Genius Sidebar”，复制了 iLike 的诸多功能。接下来 Facebook 也推出了复制 iLike 的功能。但考虑到帕托维是 Facebook 投资者，后者在产品上线之前还给他打了电话。

连续遭到两大平台打击，iLike 迅速失去了吸引力。不到一年之后，帕托维仅以 2000 万美元的价格就把 iLike 卖给了 MySpace，三年后被彻底关闭。

回顾这段和乔布斯打交道的经历，帕托维吸取的教训是，“当你商谈重要交易的时候，不要过度玩手段，尤其是不要和巨头玩手段。谈判桌上的强硬立场不需要通过说谎。”

虽然连续遭到乔布斯无情羞辱，但帕托维并没有记仇。他感慨说，“乔布斯教会了我在自夸和撒谎之间保持那条红线，有时候哪怕就是一个词。如果你越线了，就会被摧毁。我很感谢他给我的教训。”

他总结说，“我当时的意图就是想欺骗，假装我们还有其他的报价。但他却直接看穿了。或许我当时的正确回答应该是，我觉得无法接受比 1.5 亿美元更低的报价。又或许更好的办法是，（等乔布斯离去之后）和埃迪库谈具体价格。”

不过，帕托维说出的这段往事也引发了创业者们的讨论，并不是所有人都和帕托维一样想。另一位洛杉矶的创业者 Jonro Mero 表示，“作为一个创始人，帕托维需要为团队考虑。如果两年前估值就已经 5000 万美元了，收购方还报出相同的价格，那是对创始人以及团队和投资者对不尊重。”

还有人提到了 iLike 当时有 5000 万活跃用户，真实的估值应该由用户基数来决定。三年之后，扎克伯格给 Instgaram（5000 万活跃用户，没有任何营收）直接报出了 10 亿美元的报价。扎克伯格给 WhatsApp 的报价更是高达 190 亿美元。

也有创业者认为，乔布斯不应该在收购谈判时拿要打造类似产品来威胁，收购告吹之后又直接在自己平台复制产品来压垮小创业者。这显然是在霸凌创业公司。或许乔布斯看完 iLike 的产品展示之后，就已经知道苹果自己打造类似产品会更加便宜。

当然，也有不少人表示理解乔布斯，因为他已经了解了 iLike 的主要功能和用户群，又问了营收和上轮估值，心里肯定进行了评估。乔布斯可能觉得 iLike 就值 5000 万美元。事实上，一年之后 iLike 的出售价格只有 2000 万美元，当然那是在遭到苹果和 Facebook 的双重打击之后。如果一个创业公司可以轻易被巨头复制产品摧毁，那么他们就不是真的有核心竞争力。

当然，乔布斯从来都不是一个好打交道的人，他缺乏耐心这一点世人皆知。他在苹果公司内就像是一个掌控一切的暴君管理者，对合作伙伴也是想骂就骂，毫不在乎礼貌，甚至直接骂无法交付产品的芯片公司 VLSI 是“Fucking Dickless Assholes”（没卵的蠢蛋）。即便是他声明如日中天的时候，也有不少人觉得乔布斯就是个混蛋（Jerk）。

不过，乔布斯被世界所铭记，并不是因为他是个性格温和友善的好人，而是因为他带领苹果推出了一代又一代的颠覆性产品。也许他的确是个 Jerk，那也是给世界带来巨大贡献的 Jerk。