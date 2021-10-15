传音 Infinix Note 11 系列发布：搭载联发科 Helio G96 芯片，屏幕支持 120Hz 刷新率

IT之家 10 月 15 日消息，传音旗下的 Infinix 今日发布了其 Note 系列的新一代手机 Note 11 和 Note 11 Pro。两者均搭载联发科 Helio G96 4G 处理器，采用 6.95 英寸的 FHD+ IPS 液晶显示屏（分辨率为 1080 x 2460）分辨率，支持 120Hz 刷新率以及 180Hz 的触摸采样率。

▲ 图为 Infinix Note 11 Pro

在影像系统方面，Infinix Note 11 Pro 拥有一颗 1600w 的前置镜头，后置则由 6400 万 + 1300 万 + 200 万三颗摄像头组成，并辅以四颗闪光灯。其中 1300 万像素镜头为长焦镜头，可以实现 30 倍的变焦。而标准版的 Infinix Note 11 后置则配备了一颗 5000 万像素的主摄像头，以及一颗 200 万像素的长焦镜头。Infinix 承诺，该影像系统可在所有灯光条件下拍出最佳的照片，称可为“用户提供多功能、强大且富有创造力的一站式服务”。

Note 11 Pro 采用 128GB 的 UFS 2.2 存储，内存方面为 8GB，并且声称可以扩展到 11GB。因为 Note 11 Pro 所搭载是基于 Android 11 定制的 XOS 10 系统，可额外添加 3GB 的虚拟内存。虚拟内存（部分厂商叫“内存扩展”）是指一种通过将部分存储空间转化为内存，为内存较少的手机带来更好体验的功能。两款手机都配备了 5000mAh 的电池，并支持 33W 的充电功率。安全方面，Note 11 系列搭载侧边指纹传感器，并支持面部解锁。

▲ 图为 Infinix Note 11 Pro 的参数海报

Infinix 还着重优化了该系列手机在游戏方面的表现，并加入了全新的 Dar-link 2.0 软件，该软件采用人工智能技术可提高游戏性能以及图像稳定性。并让用户了解当前手机的使用状态，以便更有效地管理电池温度和内存消耗。

Infinix Note 11 Pro 拥有秘银、雾绿和水蓝三种颜色。而标准版的 Infinix Note 11 有石墨黑、天空白和冰川绿三种颜色可供选择。IT之家还了解到，Infinix 暂时还未确认他们的新产品将在哪些地区销售，也没有透露价格，称其售价将因地区而异。