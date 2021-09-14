传音 Infinix ZERO X Pro 正式发布：联发科 G95+120Hz AMOLED 屏

IT之家 9 月 14 日消息 昨日，传音旗下手机品牌 Infinix 开启与格林威治皇家天文台的企业合作伙伴计划，全球首发 ZERO X Pro 旗舰智能手机。

据 GSMArena 报道，Infinix ZERO X Pro 机身尺寸为 164.1×75.7×7.8mm，重 193 克，以星系为设计灵感，支持双卡与超级月亮摄影模式，拥有黑、银、棕等配色。

▲ 图自 GSMArena，下同

屏幕方面，这款手机采用 6.67 英寸 1080×2400 分辨率 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率与 700 尼特峰值亮度，拥有约 86.5% 的屏占比与 20:9 屏幕比例。

IT之家了解到，Infinix ZERO X Pro 采用联发科 Helio G95 处理器（2×2.05 GHz Cortex-A76 和 6×2.0 GHz Cortex-A55），内置 4500mAh 电池，支持 45W 快充，搭载 Android 11 操作系统。

相机方面，Infinix ZERO X Pro 配备 108MP+8MP+8MP 三摄组合，支持拍摄 4K30fps 与 1080p30fps 视频。