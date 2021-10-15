富士康发布多款新车预览视频：含轿车 SUV 和巴士，预计将很快投入量产

北京时间 10 月 15 日消息，据国外媒体报道，中国台湾地区的富士康集团发布了数款电动汽车的预览视频，上述视频均采用富士康自己的汽车品牌 Foxtron。

值得一提的是，预览视频的焦点在于一款流线型轿车，该车近期刚刚以零伪装形象在网络被曝光。

在预览视频中，富士康展示了上述轿车先进的 LED 车头灯和尾灯。

通过预览视频，观众们还可以一瞥电动轿车座舱内部的情况，包括曲面仪表盘以及中控信息娱乐大屏等。

另外，富士康在视频中还展示了一款电动巴士以及一款 C 级 SUV 车型，后者被命名为 Model C。

这款 SUV 的设计风格十分引人注目，其前后悬垂较短，车头部分采用了集成 LED 灯组。

另外，SUV 车身还采用了黑白两色的配色方案，车尾部分配置了 LED 灯条，还配置了与车身齐平的运动门把手。

上述所有电动车型均使用 Foxtron 品牌，其将在当地时间 10 月 18 日举行的鸿海技术日（HHTD21）上公开展出。外界认为，上述所有车型在公开展示之时便已经具备实用性，因此其或将很快投入生产。

过去几年中，富士康已经将业务触角伸向了汽车领域。在 2020 举行的鸿海技术日活动中，富士康展示了一款灵活性的电动汽车平台。就在最近，富士康与 Lordstown Motors 签署一份协议，其将以 2.3 亿美元价格收购后者位于美国俄亥俄州的工厂

富士康还将与 Fisker 合作在 2024 年推出 PEAR 电动车。