知情人士：李书福手机业务首款产品将于 1-2 年内推出，不排除与富士康合作的可能

IT之家 9 月 28 日消息 今日，由李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布进军手机领域。该项目总部落户武汉经济技术开发区，定位高端智能手机，整合全球技术和资源，服务全球市场。

李书福表示：“手机是快速迭代的随身移动终端，是电子产品市场验证及软件创新的应用载体，既能让用户尽快分享创新成果，又能把安全、可靠的一部分成果转移到汽车中应用，实现车机和手机软件技术的紧密互动。未来跨界打造用户生态链，依法构建企业护城河已成大趋势，手机可以链接车联网、卫星互联网，打造丰富的消费场景，做强生态圈，为用户提供更便捷、更智能化、万物互联的多屏互动生活体验。”

据介绍，李书福布局的手机业务定位高端智能手机，将充分发挥吉利和沃尔沃生态圈在设计、研发、高端智能制造、产业链管理等领域长期积累的经验以及正在建设的时空道宇低轨卫星网等全球化布局优势，同时在汽车智能化、软件能力建设、科技化转型等方面相互赋能，实现超级协同。

据财联社报道，从知情人士处获悉，进入手机领域的李书福，将于 1-2 年内推出首款手机产品，且不排除就手机业务与富士康进行合作的可能性。

企查查 App 显示，湖北星纪时代科技有限公司成立于 2021 年 9 月 26 日，注册资本 8000 万元人民币，经营范围含移动终端设备制造、移动通信设备销售等。该公司法定代表人为亿咖通 CEO 沈子瑜，吉利控股集团董事长李书福为公司大股东，持股 55%。

IT之家了解到，近年来，吉利控股集团加大前瞻科技领域投入，加快向创新型科技企业转型。布局手机、卫星、飞行汽车均是吉利科技转型的重要助推器。