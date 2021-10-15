半导体显示业务前三季净利暴增 16 倍，TCL 科技前三季净利超 130 亿元

10 月 15 日消息，10 月 14 日，TCL 科技发布 2021 年前三季度业绩预告。预计前三季度实现净利润 130.50 - 133.50 亿元，同比增长 533% - 548%；实现归母净利润 90.3 亿元-91.8 亿元，同比增长 346%-353%；预计第三季度实现净利润 38.00 亿元-41.00 亿元，同比增长 283%-313%；归母净利润 22.5 亿元-24 亿元，同比增长 175%-194%。

TCL 科技表示，半导体显示行业景气度高于去年同期，受益于产能持续增长、业务及产品结构优化，半导体显示业务前三季度实现出货面积同比增长超 30%，净利润同比增长约 16 倍。

大尺寸业务领域，受物流和全球部分区域需求扰动，主要产品价格于三季度高位回调，加之上游供应链波动影响，大尺寸业务季度盈利环比下降；但 TCL 科技积极推动高端 TV 和商显等产品结构优化，业绩稳定性明显提升，第三季度净利润同比增长约 4 倍。

中尺寸业务领域，TCL 科技在电竞 MNT、LTPS 笔电、LTPS 平板和车载市场份额迅速提升，业绩持续增长。

小尺寸业务领域，TCL 科技 t3 线经营逐步改善，t4 线积极建立柔性折叠和屏下摄像等差异化竞争力，受前期研发投入及产线加速爬坡影响，t4 亏损环比加大。

展望未来，全球各区域市场总需求面积保持年化稳定增长，行业竞争格局优化，产业周期波动性减弱趋势不变。公司将加快完善中小尺寸业务布局，继续优化产品和客户结构，提升效率效益优势，抬升周期波动中的业绩中枢。

与此同时，中环半导体收入及利润继续高速增长，成为 TCL 科技业绩增长的第二引擎。

中环半导体通过持续技术创新，不断提升晶体单炉月产、降低单位产品硅耗、提升硅片 A 品率，提高产出效率，G12 产品规模加速提升、产品结构转型顺利，半导体光伏材料业务盈利大幅增长。半导体材料业务通过加速新产线调试释放有效产能，进一步提升半导体材料产销规模，8-12 英寸大硅片项目进展顺利。

为顺应国家产业导向，聚焦科技主业，满足公司已公告的融资项目需要，TCL 科技于第三季度处置花样年地产公司股权，所产生一次性影响致公司投资业务板块第三季度业绩同比和环比均出现大幅下滑。产业金融和投资业务板块其他业务经营情况良好，公司有信心该业务板块 2021 年全年实现稳定收益贡献。