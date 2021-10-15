59 元，小米电子温湿度计今日开售

IT之家 10 月 15 日消息，小米今日宣布，小米电子温湿度计 10 月 15 日 10 点正式开售，统一价 59 元。

小米官方表示，这款温湿度计拥有 5 大卖点：

①高精度数字传感器，灵敏感知温湿变化；

②电子墨水屏，多角度清晰可见；

③能摆能贴能磁吸，灵活摆放随你选；

④联动其他智能设备，让家变得更舒适；

⑤易操作按键，双击切换温湿度显示位置。

小米电子温湿度计选用了 35mm×35mm 的电子墨水屏作为显示屏，内置瑞士 Sensirion 高精度数字传感器。

IT之家了解到，小米电子温湿度计内嵌磁铁，将带有支架/墙贴的后盖吸附在产品上，即可摆放在桌面或粘贴在墙壁上。

据介绍，小米电子温湿度计采用 CR2450 纽扣电池，一颗电池可待机约 2 年。通过蓝牙网关，用户可在米家 App 中预先设置达到某个温度/湿度时，自动打开或关闭其他设备，实现与空调、加湿器、电暖器等智能设备联动。

此外，小米电子温湿度计可存储温湿度数据，连接米家 App 后，通过手机或蓝牙网关，将数据上传到云端，并在 App 内生成曲线。

小米电子温湿度计还设计了婴儿守护模式，当室内温度或湿度超出婴儿舒适区间时，米家 App 将自动提醒，同时为用户提供改善建议。