小米投资支出宝，后者为企业数字化采购解决方案提供商

IT之家 10 月 14 日消息，近日，支出宝（北京）信息技术有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由 1727.68 万元人民币增加至 2178.38 万元人民币。
IT之家获悉，企查查信息显示，支出宝是一家企业数字化采购解决方案提供商，公司成立于 2016 年，法定代表人为杨红提，经营范围包含：计算机系统集成；企业管理咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询等。
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IT之家获悉，企查查信息显示，支出宝是一家企业数字化采购解决方案提供商，公司成立于 2016 年，法定代表人为杨红提，经营范围包含：计算机系统集成；企业管理咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询等。
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