2999 元，小米发布米家首款高温无线洗地机：创新 75℃ 热水洗拖

IT之家 10 月 15 日消息，小米今日宣布，米家首款高温无线洗地机 2999 元全渠道首销预约开启，将于 20 日晚交付定金。
作为小米地面清洁新物种，米家高温无线洗地机支持吸尘、拖洗、烘干，多才能集于一身。从预热海报可知，这款新品自带水箱，甚至还有“水龙卷”，彰显了强劲的洗地功能。
IT之家了解到，这款洗地机拥有智能清洁基站，可实现自动上水、自清洁、烘干、充电等操作，还拥有创新高温拖洗方式，支持
55℃热风烘干；全程自清洁，每秒滚刷边拖边洗 15 次；还支持智能脏污检测、干湿垃圾分离等。
IT之家 10 月 15 日消息，小米今日宣布，米家首款高温无线洗地机 2999 元全渠道首销预约开启，将于 20 日晚交付定金。
作为小米地面清洁新物种，米家高温无线洗地机支持吸尘、拖洗、烘干，多才能集于一身。从预热海报可知，这款新品自带水箱，甚至还有“水龙卷”，彰显了强劲的洗地功能。
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55℃热风烘干；全程自清洁，每秒滚刷边拖边洗 15 次；还支持智能脏污检测、干湿垃圾分离等。
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