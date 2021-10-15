HTC VR 眼镜 VIVE Flow 国行售价公布：采用可折叠设计具备独立运算能力，3888 元

10 月 15 日消息，继 10 月 14 日海外发布后，HTC 于北京举办 HTC VIVE 新品体验会，发布沉浸式眼镜 HTC VIVE Flow，其采用可折叠设计，具备独立运算能力，支持空间定位功能，售价 3888 元。

外观方面，HTC VIVE Flow 采用双铰链结构，镜腿可折叠收起。面部衬垫采用磁吸式设计，支持以水和清洁剂手洗，共享设备时可独立更换衬垫。支持通过蓝牙连接安卓智能手机操控，官方称目前已支持包括小米、OPPO 等品牌多款手机，但目前并不支持 iOS 设备。VIVE Flow 整机重量为 189g，并内置冷却系统保证眼部干爽，官方宣称相比 VIVE Focus 有全年龄段满意度提升。

HTC VIVE Flow 采用由内向外的追踪方式，双眼分辨率为 3.2K，支持 75Hz 刷新率、100 度视场角及六自由度头部追踪，并拥有最高 600 度的近视调节。HTC VIVE Flow 支持由七鑫易维开发的眼动追踪模块，支持蓝光过滤功能，内置扬声器支持 3D 空间音频功能，双收音麦克风能消除回声并进行降噪处理，同时支持连接蓝牙耳机。

功能方面，HTC VIVE Flow 支持浏览网页、观看视频、游戏及独立应用等功能，支持 TRIPP、Pottery VR，并可支持安卓智能手机投屏功能，官方称今年第四季度将支持约 100 款 VR 内容。

凤凰网科技在现场了解到，VIVE Flow 的内置电池容量较小，在使用该产品时需要连接外部电源或 USB-C 接口的移动电源。

本次发布会上，HTC 宣布将与中国电信合作首发 HTC VIVE Flow 中国电信定制版。其 VIVEPORT 会员订阅计划还推出了“无限会员轻量版”，可无限量下载和体验 VR 内容，包括视频、休闲、艺术、游戏、教育及应用等多个类目，官方宣称 VR 内容将持续更新。

HTC VIVE Flow 售价 3888 元，眼动追踪模块售价 1899 元，VIVEPORT 订阅计划每月定价 28 元。HTC VIVE Flow 将于 10 月 31 日 20 点正式开售。