索尼：XPERIA 手机正逐步实现零塑料包装

IT之家 10 月 16 日消息，据索尼官方发布，于 2021 年 4 月开始的“绿色管理 2025”（GM2025）是旨在实现“索尼走向零负荷”（至 2050 年）计划的一项历时五年的中期环境目标。GM2025 致力于逐步减少便携式产品包装中的塑料用量，直至完全消除塑料使用。

消除 Xperia 包装中的塑料

[1] 列出数字是全球产品型号单个包装中使用的塑料比例（按重量百分比）。

[2] 2018 年到 2019 年的变化：塑料成型托盘被纸浆托盘替代；塑料成型垫片被卡片替代。

[3] 2019 年到 2020 年的变化：修改包装盒结构；减少材料使用，包括塑料（主要是 PP1 薄膜）。

[4] 2020 年到 2021 年的变化：包装盒表面的薄膜层被清漆替代；附带的 USB 线的塑料套被纸套替代；贴纸表面的薄膜层被清漆取代。

消除一次性塑料

作为可持续发展驱动的一部分，索尼表示，正在通过消除塑料配件或用纸质材料代替，以减少塑料在包装中的使用。例如，用耐磨清漆替代 Xperia 1 III 的塑料薄膜层，以及用纸套替代 USB 线的塑料套。

[1] 薄膜图层→ 耐磨清漆

[2] 塑料薄膜 → 纸张

[3] 塑料 → 纸板或纸浆

[4] 贴纸

[5] USB 线塑料套

谨慎选择材料，避免漂白

IT之家获悉，智能手机包装盒内的托盘是由工厂废弃的纸浆通过专门创建的定制模具制作成型的。为了达到所需的白色，索尼使用的纸浆经过精心挑选，不需要漂白。

保留产品保护和包装的功能

[1] 塑料 → 纸

[2] 塑料托盘被消除