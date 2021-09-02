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索尼 Xperia 1 III 系统软件 61.0.A.11.92 发布，优化温度控制算法，官方分享减少不必要发热小技巧

2021/9/2 20:06:39 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 2 日消息 今年 5 月份，索尼中国发布了 Xperia 1 III 国行手机，12GB + 256GB 售价 8499 元，12GB + 512GB 售价 9499 元。该机在今年 6 月份正式开售。

索尼 Xperia 官方今天发布了 Xperia 1 III 软件更新说明，Xperia 1 III 新版系统软件 61.0.A.11.92 版本发布在即。此版本主要针对系统温度控制算法进行了进一步的优化，针对穿越火线在 Xperia 1 III 大陆版本上的游戏体验进行了更深入的适配调优（需配合穿越火线后续发布的游戏应用软件新版本使用），改善了网络连接的稳定性。

同时，索尼官方分享几个使用 Xperia 智能手机增强续航减少不必要发热小技巧：

技巧一、建议经常进入“节电优能”的“正在运行”页面长按应用名称，进行手工清理。

技巧二、在长时间不使用某个功能（例如，显示设置里面的高刷新率，蓝牙，位置信息等）时，注意及时关闭。

技巧三、卸载清理不再使用，或者不常使用的应用软件。

IT之家了解到，新款 Xperia 1 III 沿袭了老款的设计语言，依然采用 21:9 屏幕，金属框架和玻璃背板，边框右侧配备电容指纹识别器，物理快门按钮采用了两段式，先进的 3.5 mm 耳机插孔依然存在。

IT之家获悉，索尼 Xperia 1 III 搭载了世界首款 6.5 英寸 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率；从索尼的 Bravia 电视系列借用的 X1 remastering 技术也与 Bravia HDR 一起呈现，前置立体声扬声器上还支持 DolbyAtmos。

相机方面，Xperia 1 III 采用了潜望镜变焦系统，搭载可变焦远摄镜头，可在 70mm 和 105mm 两种焦距之间切换。新机的相机系统可提供 16mm、24mm、70mm 和 105mm 的焦段，涵盖了大多数照片和视频场景。其自动对焦技术来自索尼 Alpha 专业相机，结合 Camera Pro 应用程序，为用户提供专业算法。

配置方面，索尼 Xperia 1 III 搭载骁龙 888 5G 芯片组，配备 4500 mAh 电池，配套 30W 快速充电器，可在 30 分钟内充电 50%。

索尼 Xperia 1 III 拥有黑灰紫三色。

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关键词：索尼手机索尼Xperia 1 III

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