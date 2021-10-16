《GTA：三部曲 终极版》PC 端配置曝光：GTX 760 显卡就能玩

IT之家 10 月 16 日消息，据 GameRant 报道，《GTA：三部曲 终极版》的 PC 平台配置需求被曝光。

该消息来自论坛 gtaforums 的玩家 alloc8or，他曝光的内容似乎是 R 星的一段新闻稿内容：

三个标志性的城市，三个史诗般的故事。《GTA3》、《GTA：罪恶都市》和《GTA：圣安地列斯》进行了更新，现在有了全面的增强，包括全新照明和环境升级、高分辨率纹理、增加的绘制距离、依照系列最新作模式制作的控制和瞄准，以及更多新的细节水平…… 体验经典游戏世界的重制。

曝光的 PC 配置需求如下：

最低配置

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300；

Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB；

8 GB 内存；

45 GB 存储空间；

Windows 10。

推荐配置

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600；

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB；

16 GB 内存；

45 GB 存储空间；

Windows 10。

IT之家了解到，《GTA：三部曲 终极版》将会在今年晚些时候登陆 PS5、PS4、Xbox Series X/S、Xbox One、NS、PC 平台。明年上半年，R 星还会将本合集移植到 iOS 和安卓平台上。