华为 Mate 40 系列推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210 更新：新增跨设备任务管理功能等

IT之家 10 月 16 日消息，据博主 @偶是小贱 消息，华为 Mate 40 系列现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210 版本更新，版本号为 C00E206R6P2，大小为 1.06GB。

更新日志显示，本次更新服务中心将新增场景化服务组合同类服务一键获取，任务中心新增跨设备任务管理功能等，推荐用户进行更新。

【服务中心】

在服务中心（从屏幕左或右下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务。

【任务中心】

新增跨设备任务管理功能，在任务中心（从屏幕底部上滑短暂停顿可进入），可查看和使用同 WLAN 网络同华为帐号设备（需支持任务中心）的历史任务，并进行任务互传等管理操作。

【万能卡片】

新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。

【输入法】

新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用），小艺输入法可为您带来简约、安全的输入体验。

【智慧语音】

优化智慧语音功能，唤醒更灵敏。

【系统】

关爱长辈，优化触控、音量等基础体验，新增桌面图标放大功能。

优化部分场景系统功耗。

移除快捷面板中的 5G 开关快捷方式（5G 开关位置：设置 > 移动网络 > 移动数据）。

IT之家了解到，华为官方在此前预告了下一批鸿蒙 HarmonyOS 2 公测招募，华为 P10 等 10 款机型计划在 11 月上旬启动公测招募。

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