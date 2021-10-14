华为 nova 9/Pro 手机鸿蒙 HarmonyOS 2.0.1 版本开始推送

IT之家 10 月 14 日消息，今年 9 月底，华为发布了 nova 9/Pro 手机，消息称该机将预装鸿蒙 HarmonyOS 2.0.1 ，但后续延期了。

现在据 @菊厂影业 Fans 称，华为 nova 9 发布会没有如期发布的鸿蒙 2.0.1 版本开始推送了。接下来月底华为可能发布 HarmonyOS 2.1 或者 HarmonyOS 3 系统。

华为 nova 9 系列手机推送 2.0.1.152 版本，IT之家获悉，通过本次更新, 你的相机将新增短视频模式，可便捷录制趣味横生的短视频；前置人像模式将新增慢门效果，自拍更具特色；同时，主题将新增“小蜜蜂”一镜到底动态主题，推荐更新体验。

下面是更新内容

【相机】

新增短视频模式，可快速录制短视频，为视频自定义背景音乐，让短视频趣味横生

前置人像模式新增慢门效果，让自拍更具特色

优化双景录像场景的拍摄体验

优化部分场景下相机的拍摄效果

【主题】

新增“小蜜蜂”一镜到底动态主题，从熄屏显示到锁屏，再到桌面，连贯动效连接每一个画面，视觉灵动统一

【通话】

优化通话场景下的音频效果，提升通话体验

【显示】

优化部分场景的显示效果

【系统】

优化部分游戏场景横竖屏切换体验

优化整机系统稳定性