《三体》三部曲、《大江大河》等 6 部作品获 2020 中国版权金奖

IT之家 10 月 16 日消息，据财联社报道，第八届中国国际版权博览会今日在浙江杭州开幕，世界知识产权组织与中国国家版权局联合颁发 2020 中国版权金奖。

据报道，有 6 部不同类型作品获 2020 中国版权金奖，获奖名单为：

《三体》三部曲

《中华文明的核心价值》

《大江大河》

《攀登者》

《古剑奇谭》

《孔子》

中国版权金奖由国家版权局和世界知识产权组织（WIPO）共同主办，设立于 2008 年，每两年评选一次。

中国版权金奖是中国版权领域最高奖项，也是中国版权领域唯一的国际奖项。经中央批准，自 2016 年起，中国版权金奖纳入中国政府常设评奖项目。

IT之家了解到，《三体》三部曲是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说，由《三体》、《三体 2：黑暗森林》、《三体 3：死神永生》组成，第一部于 2006 年 5 月起在《科幻世界》杂志上连载。

《三体》三部曲讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。

《三体》第一部经过刘宇昆翻译后获得了第 73 届雨果奖最佳长篇小说奖。2020 年 4 月，《三体》列入《教育部基础教育课程教材发展中心 中小学生阅读指导目录（2020 年版）》高中段文学阅读。