苹果新款 14 英寸 MacBook Pro 可通过雷电接口快充，16 英寸仅限 MagSafe 快速充电

IT之家 10 月 19 日消息，苹果在今日凌晨正式发布了 2021 款 MacBook Pro，有 14 英寸和 16 英寸两个版本。

苹果首次为 MacBook Pro 带来了快速充电功能，只需 30 分钟，即可将笔记本的电量充至 50%。

MagSafe 磁吸式充电接口也在新款 MacBook Pro 上回归，苹果称，MacBook Pro 不仅可以使用 MagSafe 接口充电，还可以使用雷电接口充电。

据 MacRumors 报道，苹果在发布会上并未提到的是，虽然两种尺寸的 MacBook Pro 都可以通过雷电或 MagSafe 充电，但是只有 14 英寸 MacBook Pro 可以通过雷电或 MagSafe 快速充电。

相比之下，16 英寸 MacBook Pro 仅限于通过 MagSafe 端口快速充电。

据报道，雷电 4 接口的最大充电功率为 100W，而 16 英寸 MacBook Pro 使用的是 140W 电源适配器，所以使用雷电 4 接口不能达到苹果声称的充电速度。

同时，14 英寸 MacBook Pro 的 8 核机型使用的是 67W 电源适配器，10 核机型使用的是 96W 电源适配器，都没有达到雷电 4 的最大输出功率。

IT之家了解到，14 英寸 MacBook Pro 的价格为 14999 元起，16 英寸 MacBook Pro 的价格为 18999 元起，提供银色和深空灰两种配色。

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