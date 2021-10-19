微软继续买买买，Xbox 主管：我们不会停止收购游戏工作室的脚步

IT之家 10 月 19 日消息，昨天，微软 Xbox 游戏主管 Phil Spencer 在《华尔街日报》科技直播活动上接受视频采访。Phil Spencer 在与《华尔街日报》记者 Sarah Needleman 聊天时重申，尽管过去几个月无事发生，但微软收购游戏工作室的脚步不会停止。

Phil Spencer 表示：“我们没有收购的配额限制、时间限制，如果遇到合适的工作室，就会收购它。”

IT之家了解到，微软完成的最后一笔大额工作室收购仍然是今年 3 月份与 ZeniMax 的交易。微软花费了 75 亿美元将该公司的 8 家工作室收入麾下，其中就有我们熟知的 B 社贝塞斯达。

微软目前拥有 23 家第一方游戏工作室，而主要竞争对手索尼也一直在扩大自己的第一方工作室名单，相继收购了 Housemarque、Nixxes、Firesprite、蓝点工作室。

此外，在《华尔街日报》科技直播活动中，Phil Spencer 还回应了 Take Two Interactive 首席执行官施特劳斯・泽尔尼克（Strauss Zelnick）几周前提到的 3000 万 XGP 订阅用户的信息。

Phil Spencer 表示：“我们上次宣布有 1800 万 XGP 订阅用户，现在依然只承认这个数字。不过，我们将在某个时候公布另一个数字。”