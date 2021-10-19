买 1 得 17，网易严选 Pro 会员年卡 129 元，含酷狗音乐/芒果 TV/猫眼电影等

网易严选 Pro 会员豪礼，129 元购买年卡，即享价值 2751 元共 17 项会员权益，吃喝玩乐全承包。

活动时间：10 月 20 日 - 11 月 15 日

你将获得网易严选 Pro 会员年卡 + 腾讯视频 VIP 半年卡 + QQ 音乐半年卡 + 腾讯体育会员年卡 + 芒果 TV 会员年卡 + 酷狗音乐会员年卡 + 懒人畅听会员年卡 + 埋堆堆会员半年卡（限量）+ 如家酒店金卡 + 快看漫画会员年卡 + 叮咚买菜会员年卡 + 蜻蜓 FM 会员 10 月卡 + 猫眼电影会员年卡（限量）+ 十点读书会员半年卡 + 同程旅行黑鲸会员年卡 + 亚朵酒店金卡 + 薄荷健康会员年卡，17 大会员总价值 2751 元。

购前须知：

1、请用登录网易严选 App 的手机账号下单购买，不支持其他账号购买；

2、每个手机号限购 1 单，所有权益需同一手机号领取，多次购买会充值失败；

3、视频会员，体育会员，将会领取到对应手机号绑定的 QQ 或微信腾讯视频账号上，如不清楚，可以在对应 App 我的信息里面进行核对。

4、本次品牌会员活动，由各合作品牌提供，详情权益介绍、权益服务有效期说明、权益使用规则、客服联系方式以合作品牌平台公布的内容为准；

5、付款成功后 30 天内，在网易严选 App 内领取兑换赠送权益，过期未兑换者，代表您自动放弃赠送权益，权益过期作废，不支持补发领取；

6、本产品为虚拟会员服务商品，一经出售，概不退货退款。最终领取权益以网易严选 App 领取页为准，购前如有任何疑问，请咨询在线客服。

到账及领取路径：

1、打开网易严选 App，手机号验证码登录；

2、打开网易严选 App→点击“个人”→“Pro 会员”→16 家会员领取→一键领取所有会员；

注意：此活动一个手机号仅限购买 1 次，多次下单会充值失败。

・ 影音会员大促合集：

会员名称 原价 →优惠价 购买 网易严选（10 月 10 日 - 18 日）

买 1 得 17 Pro 会员年卡 + 16 大会员 ￥2751 →￥129 点此 Pro 会员年卡 + 16 大会员 ￥2751 →￥129 点此 樊登读书（10 月 18 日 - 11 月 12 日） VIP 会员双年卡 ￥730 →￥285 点此 VIP 会员双年卡 ￥730 →￥285 点此 樊登讲书（10 月 18 日 - 31 日） VIP 会员双年卡 ￥730 →￥215 点此 VIP 会员双年卡 ￥730 →￥215 点此 优酷（10 月 18 日 - 19 日） 酷喵会员 14 个月

￥579 →￥189 点此 知乎（10 月 10 日 - 18 日）

赠必胜客套餐/汉堡王拿铁券 盐选会员年卡 ￥238 →￥109 点此 盐选会员半年卡 ￥128 →￥59 点此 盐选会员季卡 ￥68 →￥27.4 点此 盐选会员月卡 ￥25 →￥13 点此 快看漫画（9 月 29 日 - 11 月 27 日）

VIP 会员年卡 ￥188 →￥120 点此 VIP 会员季卡 ￥50 →￥35 点此 VIP 会员月卡 ￥18 →￥12 点此 掌阅（9 月 27 日 - 10 月 31 日）

赠必胜客套餐/汉堡王拿铁券 VIP 会员华为阅读年卡 ￥198 →￥79 点此 VIP 会员华为阅读双年卡 ￥396 →￥158 点此

・ 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】