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买 1 得 17，网易严选 Pro 会员年卡 129 元，含酷狗音乐/芒果 TV/猫眼电影等

2021/10/19 22:25:23 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

网易严选 Pro 会员豪礼，129 元购买年卡，即享价值 2751 元共 17 项会员权益，吃喝玩乐全承包。

活动时间：10 月 20 日 - 11 月 15 日

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你将获得网易严选 Pro 会员年卡 + 腾讯视频 VIP 半年卡 + QQ 音乐半年卡 + 腾讯体育会员年卡 + 芒果 TV 会员年卡 + 酷狗音乐会员年卡 + 懒人畅听会员年卡 + 埋堆堆会员半年卡（限量）+ 如家酒店金卡 + 快看漫画会员年卡 + 叮咚买菜会员年卡 + 蜻蜓 FM 会员 10 月卡 + 猫眼电影会员年卡（限量）+ 十点读书会员半年卡 + 同程旅行黑鲸会员年卡 + 亚朵酒店金卡 + 薄荷健康会员年卡，17 大会员总价值 2751 元。

购前须知：

1、请用登录网易严选 App 的手机账号下单购买，不支持其他账号购买；

2、每个手机号限购 1 单，所有权益需同一手机号领取，多次购买会充值失败；

3、视频会员，体育会员，将会领取到对应手机号绑定的 QQ 或微信腾讯视频账号上，如不清楚，可以在对应 App 我的信息里面进行核对。

4、本次品牌会员活动，由各合作品牌提供，详情权益介绍、权益服务有效期说明、权益使用规则、客服联系方式以合作品牌平台公布的内容为准；

5、付款成功后 30 天内，在网易严选 App 内领取兑换赠送权益，过期未兑换者，代表您自动放弃赠送权益，权益过期作废，不支持补发领取；

6、本产品为虚拟会员服务商品，一经出售，概不退货退款。最终领取权益以网易严选 App 领取页为准，购前如有任何疑问，请咨询在线客服。

到账及领取路径：

1、打开网易严选 App，手机号验证码登录；

2、打开网易严选 App→点击“个人”→“Pro 会员”→16 家会员领取→一键领取所有会员；

注意：此活动一个手机号仅限购买 1 次，多次下单会充值失败。

・ 影音会员大促合集：

会员名称原价→优惠价购买
网易严选（10 月 10 日 - 18 日）
买 1 得 17
Pro 会员年卡 + 16 大会员￥2751→￥129点此
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樊登读书（10 月 18 日 - 11 月 12 日）
VIP 会员双年卡￥730→￥285点此
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樊登讲书（10 月 18 日 - 31 日）
VIP 会员双年卡￥730→￥215点此
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优酷（10 月 18 日 - 19 日）
酷喵会员 14 个月
￥579→￥189点此
知乎（10 月 10 日 - 18 日）
赠必胜客套餐/汉堡王拿铁券
盐选会员年卡￥238 →￥109点此
盐选会员半年卡￥128 →￥59点此
盐选会员季卡￥68 →￥27.4点此
盐选会员月卡￥25 →￥13点此
快看漫画（9 月 29 日 - 11 月 27 日）
VIP 会员年卡￥188 →￥120点此
VIP 会员季卡￥50 →￥35点此
VIP 会员月卡￥18 →￥12点此
掌阅（9 月 27 日 - 10 月 31 日）
赠必胜客套餐/汉堡王拿铁券
VIP 会员华为阅读年卡￥198 →￥79点此
VIP 会员华为阅读双年卡￥396 →￥158点此

・ 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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