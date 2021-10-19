郭树清：强化反垄断与防止资本无序扩张，14 家互联网平台整改年底前将取得更显著的实质进展

IT之家 10 月 19 日消息，据财联社报道，中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，我们坚持金融业务必须持牌经营，对于同类业务、同类主体一视同仁，对违法违规金融活动“零容忍”，坚决制止监管套利。

在针对 14 家互联网平台的整改中，金融管理部门先后提出上千个问题，大部分已得到积极响应，一半左右已经落地，今年年底前将取得更显著的实质进展。

IT之家了解到，郭树清表示，下一步将继续坚持“两个毫不动摇”，努力为民营经济发展营造更好的金融环境。

三是充分发挥证券市场、私募基金、天使基金的潜力，拓宽民营企业融资的途径和渠道，使金融供给在融资周期等方面更好匹配企业需求

一是鼓励银行加快数字化转型，用好数字化手段，推动加快信用信息共享，准确掌握使用水电煤气缴费、工商、纳税情况等企业信息。

此外，郭树清指出，在我国金融某些领域、某些环节垄断和不正当竞争问题突出，最主要的有三个方面：

一是产业资本在金融领域无序扩张。我国金融业在高速增长阶段吸引了各类资本进入，产业资本参股特别是控股金融机构后，如出现违规关联行为，可能使商业风险转化为金融风险。

二是打着“金融创新”“互联网 + 金融”的旗号违法违规开展金融活动。曾经有不少企业和个人自称“互联网理财”“互联网借贷”“互联网保险”“互联网众筹”等，实际上吸收社会公众资金投资非标产品和项目，最后都办成了“类银行”平台。