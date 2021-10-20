步枪机器狗引恐惧，缔造者回应：编程控制不足为惧

10 月 20 日消息，上周，美国陆军协会（AUSA）会议在华盛顿举行。美国机器人公司 Ghost Robotics 作为参展商之一，展出其灵活而动态的四足机器人 Minitaur。这款机器人 2016 年在宾夕法尼亚大学诞生，此后 Ghost 开发了更大、更坚固的“四足无人地面车辆”（Q-UGV），适用于包括军事应用在内的各种应用。

在美国陆军协会会议上，Ghost 展出了不同类型的机器人，拥有一系列面向防御导向的有效载荷，包括为机器人定制的遥控步枪。该项配置以及上述系统，都是一家名为 SWORD International 的公司定制的。

过去几天，Ghost 推出的四足机器人具有未来派的外观和潜在致命武器的形象，在媒体和社交媒体上引起了一些非常强烈的负面反应。近日，外媒 IEEE Spectrum 与 Ghost Robotics 的首席执行官 Jiren Parikh 进行了交谈，对美国陆军协会会议展示的内容进行了了解，以及他对为军队提供武装自主机器人的看法。

一、机器人受编程操控，有 20 多个政府客户

Jiren Parikh 在接受外媒 IEEE Spectrum 采访时表示：“将机器人的自主程度以及有效载荷的自主程度两者分开至关重要。”

他谈道：“来自剑防御系统公司（SWORD Defense）的特殊用途无人步枪，没有自主权，也没有人工智能。该装备是从远处触发的，且必须由人来完成，项目循环过程中有操作员。SWORD 的客户包括来自世界各地的特种作战团队。最初，SWORD 通过前特种作战团队成员与我们联系时，其想法是创建一个步行三脚架概念。他们想要一种方法，让原本必须扣动扳机的人与武器保持一定距离，以最大程度地减少操作者所处的危险。”

“我们的机器人也不是自主的，它是由循环中的操作员远程操作的。机器人确实对环境中的物体回避具有感知能力，因为我们需要它能够绕过事物并在非结构化地形上保持稳定，并且操作员能够设置 GPS 航路点，以便它行驶到特定位置。我们不会为机器人设置目标或与武器相关的 AI。我们平等看待 SWORD 防御公司，以及任何其他军事、公共安全或企业有效载荷合作伙伴，并且无意出售武器有效载荷。”Jiren Parikh 表示。

谈到 Ghost Robotics 的客户时 Jiren Parikh 表示：“我们有 20 多个来自美国和盟国各个机构的全球政府客户，他们遵守非常严格的规则。当您与这些机构中的任何一家交谈时，您都可以看到并感受到它；它们不是支持自主的武器。我认为他们也认识到他们必须小心他们介绍的内容。”

“我们的绝大多数客户正在使用它们或开发用于 CBRNE（化学、生物、放射、核和爆炸物检测）、侦察、目标获取、密闭空间和地下检查、测绘、EOD 安全、无线网状网络、周边安全的应用程序和其他应用程序，由于履带式和轮式机器人的敏捷性和能力较差，因此他们需要一个更好的选择。”

二、机器狗的腿变成轨道，就不可怕了？

Jiren Parikh 认为，导弹作为已经存在十多年的武装机器人，因为它们没有腿，因此不会唤起捕食者的进化记忆。但人们通常不认为导弹是武装机器人。

“目前科幻电影和社交媒体对武装机器人的描述会令人恐惧，而我们面临的挑战是在机器人研究领域对腿型机器人的兴趣加深，而科幻描述让它们变得可怕。所以我认为我们将不得不在接下来的五到十年内，逐步将这些腿型系统社会化，希望人们习惯并了解该类机器人在士兵作战时的优势。”

“如果我们的机器人上有轨道而不是腿，就没有人会注意了。”Jiren Parikh 说，在短期内人们将很难接受带武器的腿形机器人，但经过一两年以上的时间，对腿型机器人进行社会化处理，人们将会像习惯武装无人机一样习惯这些机器人。

此外，对于从事秘密任务的相关客户，Jiren Parikh 表示，对于一些在不公开领域工作的客户，Ghost Robotics 向他们出售机器人，他们可以将它与任何软件、无线电和有效载荷一起使用。而这些系统的使用者可能是在偏远地区的特殊小组、大规模杀伤性武器（WMD）和加勒比海雷达网（CBRN）单位以及其他从事机密或机密行动的特殊单位。

“我们只能假设我们的很多客户都在做非常困难、危险的工作。请记住，这些男人和女人无法谈论他们所做的事情，其家人也一直承受着压力。所以我们要做的就是允许他们在军事和其他政府机构应用中使用我们的机器人，以防止人员受伤。这就是我们所提倡的。如果这是基于在我们的机器人上配备武器，我们同样表示支持，我们的态度与向国防或其他政府机构销售的任何其他两用技术公司没有什么不同。”Jiren Parikh 说。

Jiren Parikh 谈到对武装机器人的看法时，认为这些机器人在军队中占有重要地位。“我们的军队在这里保护我们，每天都有军人和妇女冒着生命危险保护美国和盟国。如果他们需要武装机器人来完成他们的工作并保证我们的安全，我希望他们能使用武装机器人，包括武器系统在内的任何有效载荷。如果这些人因为使用武装机器人而挽救了一条声明，我认为这是值得骄傲的事情。”Jiren Parikh 说。

Jiren Parikh 表示，在加入 Ghost Robotics 之前，他并没有意识到军人和女性为保护人们而承受的压力、动荡和痛苦。在采访一些特种作战人员时，他们不能透露他们在做什么，但是当他们谈论失去的同事和战友时，可以感觉到这些陌生人在保护人们时付出的能量是惊人的。但人们却认为这是理所当然的。

三、武装机器人应用监管将更加严格

当被问到机器人的使用对象变为警察时，Jiren Parikh 表示，Ghost Robotic 正在与执法部门交谈，但还没有对武器进行任何调查。

机器人的用途是对危险品、CBRNE、密闭空间和犯罪现场进行侦察，或派遣机器人与被困或卷入人质情况的人交谈。“我不认为你会看到警察使用武器化机器人。在其他国家警察可能会使用武装机器人，但我相信它不会在这里发生。我们生活在一个军队由一套非常严格的规则管理的国家，并且我们在如何使用新技术进行交战方面拥有政治和民事支持。”Jiren Parikh 说。

关于如何看待对致命自主武器的监管，Jiren Parikh 说：“我们都是为了监管，这是每个人现在都应该做的事情。这些规定是什么，能做什么或不能做什么，以及如何部署人工智能，这由政客和武装部队来决定。但目前的问题是世界其他地区是否会遵守规定，因此我们必须准备好支持保护自己，免受其他流氓国家或恐怖组织的侵害。把头埋在沙子里不是解决办法。”

对于未来规划，Jiren Parikh 谈到：“我们非常致力于我们正在做的事情，我们这里的团队了解我们的使命。我们不会被动应对。我们将恪守对美国和盟国政府客户的承诺。我们将帮助他们做他们需要做的任何事情，使用他们需要的任何有效载荷，完成他们的工作，并且安全地完成。我们非常幸运地生活在一个不得已才使用武力的国家，新技术和武器的使用需要数年时间，而且涉及在文职人员监督下的武装部队的大量审议。”

结语：武装机器人未来应用、普及、监管难上加难

机器人正在进入各行各业，包括使得军事领域更加智能化，以机器代替部分位置，减少人员伤亡。近日 Ghost 的机器狗架上机枪引起社交媒体一阵恐惧，通过 Jiren Parikh 的解读，我们看到机器狗在自主性、AI 系统等方面其实并没有看起来那么可怕，这种恐惧更大来自对仿生形态的无限想象。

武装机器人的外形、自主化程度、监管规则都对人们是否能接受它有着重要影响。武装机器人是否增加 AI 系统，如何制定一个能为全世界所接受的限制规则等等，都是武装机器人未来发展中的重要议题。