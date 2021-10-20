小鹏汽车 CEO 何小鹏：2025 年新能源汽车将占中国新车销量 35%

北京时间 10 月 20 日消息，据报道，小鹏汽车 CEO 何小鹏在“路透社汽车峰会”（Reuters Events Automotive Summit）上表示，到 2025 年，新能源汽车预计将占中国新车销量的 35% 以上。

作为世界上最大的汽车市场，中国正在推广新能源汽车，其中包括电池电动汽车、插电式混合动力汽车和氢燃料电池汽车，以对抗污染，支持中国的汽车技术。

中国汽车工业协会（CAAM）本月早些时候曾表示，今年新能源汽车在中国的销量，可能会从去年的 140 万辆增加到 300 万辆。

何小鹏说：“今年新能源汽车的整体销量略高于我们的预期。鉴于目前的销售势头，我对 2025 年该行业新能源汽车普及率的增长更有信心。”他还表示，混合动力汽车和微型电动汽车的销量激增令他感到意外。

中国汽车工业协会的数据显示，今年前九个月，新车销量占中国整体市场的 11.6%。

当被问及影响全球汽车行业的芯片供应短缺问题时，何小鹏表示，未来 12 个月芯片供应仍将是一个挑战，但情况将“逐渐好转”。

今年第三季度，小鹏汽车的交付量为 25666 辆，环比增长 48%。今年前 9 个月，小鹏汽车累积交付 56404 辆汽车，同比增长两倍多。