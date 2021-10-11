小鹏汽车第 10 万台整车正式下线

IT之家 10 月 11 日消息 小鹏汽车今日宣布，小鹏汽车今天上午第 10 万台整车正式下线。

IT之家了解到，小鹏汽车 9 月总交付 10,412 台首破万台，也成为新造车势力中第一家月交付过万的企业。

据悉，小鹏 P7 交付 7,512 台，连续 5 个月创新高，累计交付量超过 5 万台；7-9 月累计交付量 25,666 台，单季度交付量接近 2020 年全年的交付量。今年前九个月累计交付量 56,404 台，超过 2020 年全年交付量 2 倍。