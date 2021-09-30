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飞行汽车实地测试曝光，小鹏回应：是我们对未来出行的部署

2021/9/30 11:07:58 来源：凤凰科技 作者：王晓斌 责编：远洋
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9 月 30 日消息，日前，一组载人飞行器的照片受到关注，图中两名驾驶员驾驶飞行汽车在空中飞行。对此小鹏的回应凤凰网科技称：是飞行汽车，是我们对未来出行的部署。

据悉，途中这款飞行器是 9 月 24 日，小鹏汇天对外发布的飞行汽车旅航者 X2，该飞行器正在珠海航展参与展出。

小鹏在介绍使用 X2 的自动驾驶功能时表示，驾驶员可通过一键启动、一键返航、一键降落等操作体验飞行。起飞前，系统根据驾驶员输入的目的地，综合考虑建筑物、禁飞限飞区域、天气状况等因素，进行智能自主飞行路径规划。

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关键词：小鹏汽车飞行汽车

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