Netflix 高管：能向国际内容创作者保证，可以提供类似《鱿鱼游戏》的体验

北京时间 10 月 20 日下午消息，据报道，美国视频流媒体服务提供商 Netflix 今日公布了 2021 财年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度营收为 74.83 亿美元，与去年同期的 64.36 亿美元相比增长 16.3%；净利润为 14.49 亿美元，与去年同期的 7.90 亿美元相比增长 83.4%。

财报发布后，Netflix 联席 CEO 里德・哈斯廷斯（Read Hastings），联席 CEO 和首席内容官泰德・萨兰多斯（Ted Sarandos），首席运营官和首席产品官格雷格・彼得斯（Greg Peters），CFO 斯宾塞・纽曼（Spencer Neumann）和投资者关系副总裁斯宾塞・王（Spencer Wang）等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答富达投资分析师 Nidhi Gupta 提问。

以下是关于公司国际市场内容的相关问题：

Nidhi Gupta：我预计公司内容已经触及全球近 10 亿电视用户，对于像《鱿鱼游戏》和其他世界各地的剧目贡献，未来将如何影响公司在国际市场获取优秀内容的能力？尤其是在那些当地没有太多内容买家的市场？

泰德・萨兰多斯：最好的内容一定是会受到多方争抢，我们一直在行业中寻找有竞争力的内容，我们能为国际内容创作者保证的一点就是我们可以为其提供类似《鱿鱼游戏》的体验，比如让韩国市场的当家剧目在五天之内的社交媒体粉丝从 40 万涨到 1500 万，Netflix 可以做到这种体验，因为我们有高度参与的用户群体，也有识别和帮助内容创作者弄懂用户喜爱什么样节目的交互系统，即使这些用户从来没有看过韩剧。内容当然非常重要，但是也需要能够帮助用户找到内容的优秀分发系统。