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elago 推出全新 AirTag 保护套配件：太像“iPod Shuffle”

2021/10/20 15:26:29 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 10 月 20 日消息，据 9to5 Mac 报道，近期，配件商 elago 将过去发布的经典苹果产品的气息带到了全新的产品上。这款新的 elago AirTag 保护套的设计灵感来自于 iPod Shuffle，在标志性设计的基础上，还能将物品查找器 AirTag 固定在你的装备上。

elago 长期以来一直为最新的苹果设备提供其标志性的硅胶保护套，其设计灵感来自老式 Mac 和其他经典设备。现在，这些首次亮相的最新产品已经到来，为苹果 AirTag 用户带来经典的 iPod 氛围。新的 iPod Shuffle AirTag 保护套与该产品系列中的其他产品一样，具有来自过去的冲击力，它以一种巧妙的设计首次亮相，可以安全地固定在背包、钥匙和其他东西上。

虽然在功能上与其他 AirTag 保护套没有太大区别，但设计是真正使新 elago W7 保护套脱颖而出的原因。塑造成一个与原始 iPod Shuffle 几乎相同的正方形，该保护套从苹果音乐播放器中汲取了灵感。一面展示 AirTag，另一面是标志性的点击轮。

elago AirTag 保护套在实际安全方面，具有通常的硅胶覆盖，可通过摩擦贴合设计牢牢地把你的 AirTag 固定住。还有一个捆绑的卡扣，可以让你把保护套夹在从标准钥匙到背包、行李箱等所有东西上。

IT之家获悉，新的 elago W7 AirTag 保护套只有一种颜色，现在可以在亚马逊上购买，售价为 12.99 美元（约 83.01 元人民币），比该品牌的标准硅胶产品要贵一些。

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关键词：AirTagiPod Shuffle保护套

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