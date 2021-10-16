智能手机面板市场需求呈现两极分化：LCD 需求走弱，OLED 维持强劲

进入四季度，智能手机面板市场需求仍然呈现明显的分化趋势。部分零部件价格上涨带动整机成本上涨，使得低端的需求再次延迟，进而造成短期内低端市场继续萎缩，LCD 面板需求走弱；OLED 面板在 iPhone 的高需求下维持强劲。

供应侧，面板的有效供应呈现稳定增长的趋势，同时面板厂也在积极地优化其产品策略，包括产能分配及价格策略，从而实现更好的收益。

根据群智咨询数据显示，10 月份智能手机面板价格仍呈现分化趋势。其中 a-Si 面板稳中下滑，需求持续下滑，叠加供应侧产能增加，部分面板厂采取低价竞争的策略以争取到更多的订单，a-Si Cell 价格将持续下降。

而 10 月份模组价格整体维持稳定，随着 Cell 价格的下探，模组价格将有机会在四季度末迎来下探。

在 LTPS 面板方面，Driver IC 四季度仍有涨价趋势，但终端品牌需求呈现疲软态势，预计 10 月份 LTPS 智能手机面板价格整体呈维稳趋势。而在 OLED 方面，受限于 Driver IC 带来的成本压力，需求量较少的客户所面临的涨价压力将持续存在。

在 Tablet 面板方面，受到整机主控芯片缺货的影响，整体市场需求呈现持续下滑的趋势，Tablet 面板供需宽松。群智咨询预计，10 月份 Tablet 模组价格整体呈下降趋势。