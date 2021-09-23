上半年 10 英寸及以上 OLED 面板出货突破 1000 万块

据市场研究机构 UBI Research 发布的数据，今年上半年，10 英寸及以上 OLED 面板出货量首度突破 1000 万块。

该机构指出，这主要归功于平板电脑和电视的高销量。今年上半年，用于平板电脑、笔记本电脑、监视器和电视的 10 英寸及以上 OLED 面板的出货量达到 1029 万块，总销售额为 29.5 亿美元，约是去年同期 12.21 亿美元的 2.4 倍。其中，电视 OLED 面板出货为 340 万块，预计从年底“黑五”购物节开始，这一数字会进一步增加。

以三星显示为例，该公司正在将用于生产智能手机的 A2 刚性 OLED 生产线改造为 IT OLED 面板生产线。预计从今年下半年开始，每月可生产 4 万-5 万块 6 代（1500x1850mm）基板。

另外，三星显示预计将在年底之前为苹果 iPad 生产 OLED 面板。UBI Research 表示，这将推动 IT OLED 市场到 2022 年实现爆炸式增长。

该机构还指出，三星显示正在加速对 8.5 代 （2200x2500mm）IT OLED 生产线的投资计划。而 LG 显示最近已确定在韩国坡州建设 6 代 IT OLED 生产线的计划。

此外在今年上半年，用于智能手机和智能手表等 10 英寸以下 OLED 面板的出货量为 3.335 亿块，总销售额达 205 亿美元。与去年同期 127 亿美元的销售额相比，增长 62%。