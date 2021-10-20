双 11 互动红包攻略：京东热爱环游记瓜分 20 亿（更新中）

一年一度的双 11 全网电商年中大促即将开启，除了重头戏 —— 每天都能领的天猫超级红包和京东京享红包 —— 之外，天猫和京东还有很多互动红包活动可以获得更多红包，按往年经验，如果玩得比较多的话两边都能拿好几十甚至上百的红包，在这里IT之家也为大家整理了下各种互动红包的玩法攻略，并且还在持续更新中，大家可以一起玩玩看，既然剁手少不了，不如羊毛薅得好，让这个双 11 剁手再多省亿点点。

本文大部分活动均需要好友助力，大家可以在本文评论区分享活动参与互动，互帮互助、一起薅羊毛。

▼ 京东 11.11 热爱环游记：玩家集结瓜分 20 亿、每天组队分红包

玩法要点：

1、京东 App / 京东金融 App / 京东购物小程序同享活动，任务不完全重合，全都参与才能达到最大化；

2、点击右侧活动图标“签到领红包”，签到 23 天可抽最高 111.1 元红包，左下角京东狗一直在自繁殖汪汪币，大约 1-3 小时集满停止，需定时收取；

3、活动页下拉或者点击右侧活动图标“免费抽奖”进入点亮拼图活动，完成任务每天抽奖赢汪汪币；

4、活动左下角活动图标“去组队转红包”，每日 8 点组队，队长竞猜赢红包，每日 20 点开奖；

5、活动页面内玩“飞箱环游记”AR 小游戏赢汪汪币；

6、有机会获得天降红包限时任务，完成可获得红包，超时即算失败；

7、10 月 31 日沸腾之夜，摇一摇分 10 亿。

▼ 京东城城分现金，免费领最高 100 元现金、满 10 元可提现

玩法要点：

1、主要是拉人助力，中间邀好友领现金、右侧邀好友“赚赏金”、左侧“领半年工资”均可参与；

2、下拉可以完成任务领红包。

▼ 天猫双 11 预售好货抢先看：组队瓜分 50 万、最高 1111 元

玩法要点：

1、需要加入战队，每天做任务累积战力值即可参与兑换红包；

2、整点惊喜福袋需定时参与；

3、活动期间预售下订单单单开奖。

《天猫双 11 预售好货抢先看：组队瓜分 50 万、最高 1111 元》

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】