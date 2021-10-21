深圳再开新一轮数字人民币活动，2500 万元无门槛红包今日起报名

IT之家 10 月 21 日消息，深圳明日起将举行最新一轮数字人民币红包活动，惠及“购书”“观影”“赏演”“看展”“游览”五大文化消费场景，10 月 21 日开始预约报名，每周五下午五点准时开奖，中奖即得 66-520 元无门槛数字人民币红包。

IT之家了解到，相比之前，此次活动的红包分为 66 元、88 元、168 元、520 元等面额，不设置消费门槛，中奖可直接使用抵扣（红包有效期 10 天，逾期失效不补发，不找零，不提现）。

据官方介绍，本次活动由深圳市宣传文化基金和中国建设银行深圳市分行联合举办，活动以“文化惠民”为理念，积极引导和鼓励市民文化消费，让数字人民币减费让利政策惠及更多的企业和市民。

市民可通过以下四个入口参与活动报名：

上面随意选一个入口，并通过上述入口进入活动首页点击【参与报名】；按照【报名页面提示】完成信息填报，即可报名成功，等待开奖。

开奖后，用户可在活动首页点击【活动开奖记录】查看获奖信息。

获得红包后需要下载【数字人民币 App】或【中国建设银行 App】并激活建行钱包使用，用户可任意选择喜欢的店铺，付款时选择【数字人民币支付】支付即可完成购买。

此次活动似乎没有区域限制，只要人在深圳似乎都可以参加，除了线上场景也同样支持万象影城等商户使用。