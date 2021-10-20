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《GTA6》曝光：游戏内将有“大规模破坏”事件，视觉细节更惊人

2021/10/20 20:20:07 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 20 日消息，据 GamesRadar 报道，爆料消息称，《GTA6》可能拥有“大规模破坏”事件和令人难以置信的视觉细节

近日，Rockstar 新英格兰工作室的视觉特效美术师工作内容曝光，信息显示，该工作室的目标是“赋予环境、角色、武器、车辆生命”，通过视觉效果“帮助玩家沉浸在一个真实的世界中”。这种沉浸感来自于围绕着玩家的昆虫或“从建筑上滴落的雨水”，“摩天大楼倒塌等大规模破坏事件”等。

此外，该信息中还提到了一些其他细节，“武器射击时子弹产生的冲击力，车辆碰撞时会扬起灰尘和烟雾，并留下碎片，物体掉进泥里会变得很脏。”

据 GamesRadar 分析，虽然 R 星并未在招聘信息中提及《GTA6》，但关于《GTA6》的说法还是相当可靠的，毕竟车辆、和摩天大楼都不是旧西部的元素，《荒野大镖客：救赎 2》在细节上已经达到了惊人的水平。

IT之家了解到，R 星在 10 月 9 日正式宣布将推出《GTA 三部曲》合集，将《GTA3》、《GTA：罪恶都市》和《GTA：SA》的复刻版捆绑在一起。《GTA 三部曲》将于今年发售，登陆 PC、PS4、PS5、Switch、Xbox One 和 Xbox Series X/S 等平台。

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关键词：GTAGTA6

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