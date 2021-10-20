文石 BOOX 发布四款墨水屏阅读器新品，售价 1480 元~5780 元

IT之家 10 月 20 日消息，文石 BOOX 今日晚间举行了 2021 年秋季新品发布会，推出了四款不同尺寸与不同定位的墨水屏阅读器新品，售价从 1480 元~5780 元不等。

BOOX Leaf

BOOX Leaf 是一款 7 英寸纯平墨水屏阅读器，采用 300PPI 的 Carta 1100 屏幕，2GB + 32GB 存储，支持双频 WiFi 与蓝牙 5.0，拥有扬声器与麦克风，搭载安卓 10 系统，电池容量为 2000mAh，重量为 169g，首发价 1480 元。

BOOX NoteX

BOOX NoteX 搭载 10.3 英寸纯平墨水屏，227PPI，拥有 3GB + 32GB 存储，支持电磁手写笔与 TF 卡扩展，配备双频 WiFi 与蓝牙 5.0，拥有麦克风与双扬声器，搭载安卓 11 系统，电池容量为 4000mAh，重量为 418g，首发价 2480 元。

BOOX Note5+

BOOX Note5+ 搭载 10.3 英寸柔性墨水屏，227PPI，拥有 6GB + 128GB 存储，支持电磁手写笔与指纹识别，配备双频 WiFi 与蓝牙 5.0，拥有麦克风与双扬声器，搭载安卓 11 系统，电池容量为 3000mAh，重量为 380g，首发价 3780 元。

BOOX Max Lumi2

BOOX Max Lumi2 搭载 13.3 英寸 Carta 1250 柔性墨水屏，206PPI，拥有 6GB + 128GB 存储，支持电磁手写笔与指纹识别，配备双频 WiFi 与蓝牙 5.0，拥有麦克风与双扬声器，搭载安卓 11 系统，电池容量为 4400mAh，重量为 570g，首发价 5780 元。

IT之家了解到，四款新品已开启预售，首发价为：

BOOX Leaf 首发价 1480 元；

BOOX NoteX 首发价 2480 元；

BOOX Note5+ 首发价 3780 元；

BOOX Max Lumi2 首发价 5780 元。

以下为四款产品的配置表：

