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微软发布“Win11 安卓子系统”开发者文档：亚马逊商店最初只有一小部分安卓程序可用

2021/10/20 22:04:08 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 20 日消息，感谢IT之家网友 @田牌手机首席设计师 的线索投递，今日，微软在其官网发布了 Win11 安卓子系统的开发者文档

微软表示，Win11 安卓子系统能够使 Win11 设备运行 Amazon 应用商店中的 Android 应用程序，该指南专为开发者准备：

  • 设置你的开发环境，包括先决条件、安装 Amazon Appstore，以及使用设置应用程序。

  • 处理 Windows 设备的输入兼容性问题，例如：键盘输入、鼠标输入以及窗口管理和大小调整。

  • Windows 11 设备上测试和调试你的应用程序。

  • 向 Amazon Appstore 提交应用程序。您的应用程序必须在 Amazon Appstore 中可用，才能在 Windows 11 设备上运行。

安装亚马逊应用商店

当用户进行以下两种操作之一时，微软商店将在后台自动安装 Windows Subsystem for Android（运行 Android 11）：

  • 从微软商店安装亚马逊应用商店。

  • 第一次从微软商店安装安卓或亚马逊应用，这也将安装亚马逊应用商店。

然后，亚马逊应用商店将出现在 Windows 11 的开始菜单中，并在搜索时可用，提供一个精心策划的安卓应用目录。

选择“获取”将开始安装该应用程序，一旦成功完成安装，将出现一个 Windows 通知。该应用程序也将出现在 Windows 开始、搜索和 Windows 程序列表中。

设置应用

要访问 Windows Subsystem for Android 设置应用程序，请转到：开始 > 所有应用程序 > Windows Subsystem for Android。“设置”应用程序可以用来调整以下设置。

子系统屏幕阅读器

如果触摸输入不工作，请确保子系统屏幕阅读器被关闭。欲了解更多信息，请参见微软支持。Android 的 Windows 子系统的可访问性。

子系统资源

根据需要：当选择此选项时，子系统将在移动应用程序被打开时打开。由于子系统需要首先打开，移动应用程序可能需要更长的时间来打开。在第一个移动应用程序之后打开的移动应用程序可能不会受到影响。

持续：子系统总是准备好打开应用程序。由于它总是在后台打开，它将使用你的 PC 的更多内存和处理能力。

硬件加速的图形

一些应用程序支持改进的图形，可能会使用你的 PC 的更多内存和处理能力。如果你发现你的电脑运行缓慢，请关闭这个设置并关闭子系统。通过打开你有问题的移动应用程序，重新启动子系统。

启用开发者模式

要在 Windows 11 设备上测试和调试你的应用程序，你需要将开发者模式设置为开。

具体的设置可以参见微软官方的文档

IT之家了解到，微软表示，为了在 Windows 11 设备上可用，必须将 Android 应用程序发布到 Amazon Appstore

目前，只有微软和亚马逊选择的一小部分应用程序可用。

据此前消息，Win11 安卓 App 支持英特尔、AMD 和高通芯片，预计将在几个大版本之后正式到来，届时（上架微软应用商店）所有用户可尝试安装，但公测时是否仅限 Dev 通道未知。

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关键词：Win11安卓子系统亚马逊商店

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