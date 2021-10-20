补丁自动过期，微软 Win11/Win10 删除旧的质量更新，大幅提高性能

IT之家 10 月 20 日消息，据 Windows Latest 报道，作为被称为“Windows 即服务”的服务模式的一部分，Windows 11 和 Windows 10 版本每月都会收到安全和一般修复的更新补丁。

主要有两种类型的 Windows 更新。“功能更新”和“质量更新”。每一种都会提供一组不同的错误修复或功能，而且质量更新不能跳过。例如，除非你使用 Windows Update 或 Windows Update for Business 手动暂停更新，否则“星期二补丁”更新会自动安装。

对于 Windows 10 和 Windows 11，“B”级安全更新在每个星期二补丁发布，而可选的质量更新则在每个月的第三或第四周发布。这些更新包含重要的错误修复，它们在一个特定的时间段内交付。

如果你暂停或跳过更新，这可能导致更新的积压，并增加更新包的大小。为了提高 Windows Update 的性能，微软现在已经开始从 Windows Update 服务器上删除质量较差的更新，这些被删除的更新将显示为“过期更新”。

旧的和多余的软件包现在将自动过期，这可以提高 Windows 更新的性能，减少更新缓存的大小。旧的更新被新的更新所取代，这将导致 Windows Update 的扫描时间缩短。

值得庆幸的是，累积性更新（星期二补丁）包括为操作系统发布的所有旧更新的修复。如果一个更新包已经过期，当你安装最新的“星期二补丁”版本时，你仍然会收到过期更新包中包含的修复。

过期的软件包不会出现在 Windows Update 扫描结果中，它还可以减少互联网数据的使用，当你的互联网连接有限时，这一点尤其重要。

“这个 KB 已经不能从 Windows Update、Microsoft Update 目录或其他发布渠道获得。我们建议你将设备更新到最新的安全质量更新。最新的安全质量更新是累积性的，包含本更新中所有解决的问题，”微软在一份更新文件中指出。

Windows 更新会定期评估是否过期，“过期”状态会出现在微软的网站上，如上面的截图所示。

Windows 11 更新堆栈页面

IT之家获悉，对于 Windows 11，微软也在测试一项名为 “更新堆栈包” 的功能，该功能旨在部署大补丁之前提供改进的一种新方式。有了新的“更新堆栈包”，微软可以在每月或功能更新之前提供改善操作系统的一些领域。

第一个“更新堆栈包”与面向 Windows Insiders 的 Build 22478 一起发布，目前可供有限数量的用户使用，还没有明显的变化。