蔚来回应“开封市一座换电站差点被城管拆除”：双方存在信息不对称，已展开积极沟通

IT之家 10 月 20 日消息，今日，网上传出的视频显示，河南省开封市金明大道开元广场，有一座蔚来的换电站正被强拆。
还有一份文件显示，蔚来换电站并没有违规建设，本身换电站是不需要办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的。
但城管方面认为换电站属于建筑物，需要提供土地权属情况证明，所以要强行拆掉换电站。
IT之家了解到，针对此事，今日晚间，上海蔚来汽车有限公司企业传播高级总监马麟回应称，双方对换电站设施存在信息不对称的情况。蔚来员工对换电站设施进行初步说明后，双方决定对该处换电站建设和运营展开积极沟通和探讨。
蔚来马麟的回应原文：
今天有关蔚来开封一座换电站差点被拆除这个事，朋友们很关心。非常感谢大家。给大家汇报下进展。
今天上午，开封市城乡一体化示范区工作人员到达金明大道开元广场停车场，处理安装于该停车场的蔚来换电站设施设备相关事宜。双方对换电站设施存在信息不对称的情况。蔚来员工对换电站设施进行初步说明后，双方决定对该处换电站建设和运营展开积极沟通和探讨。
事实上，在河南省各级政府部门和各界人士支持下，蔚来目前已经在河南建成换电站 22 座，充电站 30 座。接下来，蔚来计划进一步加大在河南包括开封的投资力度，在河南省各级政府规划和协调下，在当地建设更多充换电设施，提升包括蔚来用户在内的所有电动车用户的日常出行体验，同时助力河南省达成 2025 年建设 2000 座集中式充换电设施的目标。
再次感谢朋友们的关注。