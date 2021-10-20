苹果 MacBook Air 最新爆料：M2 芯片、非锥形设计，多彩颜色等

IT之家 10 月 20 日消息，据 MacRumors 报道，针对苹果可能在明年发布的新一代 MacBook Air，现在有了最新的高精度爆料。

放弃楔形设计

爆料消息称，苹果将在会新一代 MacBook Air 上放弃楔形设计，采用圆润且轻薄的外观设计，笔记本前后厚度相同。

刘海屏幕

新一代 MacBook Air 将会采用了刚刚发布的 MacBook Pro 相同的刘海屏幕，并且没有 Face ID，缺口区域仅容纳摄像头和环境光传感器和一个指示灯。

MagSafe 充电接口

在苹果刚发布的 MacBook Pro 上，MagSafe 充电接口已经回归，彭博社的 Gurman 声称 MagSafe 也将用于 MacBook Air。

M2 芯片

本周，苹果为新款 MacBook Pro 推出了 M1 Pro 和 M1 Max 芯片，不过苹果不会在入门级别的 MacBook Air 使用该系列芯片。Gurman 表示，苹果可能会推出 M2 芯片，其拥有与 M1 芯片相同数量的运算内核，但运行速度更快，图形处理能力更强。

多种颜色

据苹果泄密 Jon Prosser 称，苹果即将发布的 MacBook Air 将采用多种颜色，类似于当前 24 英寸 iMac 的颜色。Prosser 还分享了几种颜色的 MacBook Air 概念渲染图。

IT之家了解到，目前在售的 MacBook Air 于 2020 年 11 月发布，自发布之日起已经过去了 334 天。过去几年 MacBook Air 更新的平均间隔时间为 398 天。

分析师郭明錤此前预测，苹果将在 2022 年年中左右发布新版本的 MacBook Air。