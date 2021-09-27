郭明錤：搭载苹果 M1 芯片的 MacBook Air/Pro 出货量将被砍单约 15%

IT之家 9 月 27 日消息 据天风国际官方公众号，今日，分析师郭明錤预测称，搭载苹果自研 M1 处理器的 MacBook Air 和 MacBook Pro 的出货量将被砍单约 15%。

▲ MacBook Pro

▲ MacBook Air

对此，郭明錤给出了三点原因：

零组件短缺。其中，该型号的 MacBook 短缺最严重的零部件为电源 IC。

后新冠肺炎时代的需求结构改变。关键在于 WFH (working from home) 需求下滑与购买力因通货膨胀而下降。

新旧产品转换。研究团队预测配备新一代 M 芯片的 MacBook Air 将在 2022 年第二季度末期或 2022 年第三季度初期进入量产，因 2022 年第二季度为产品转换期，故对 MacBook 订单有影响。

郭明錤还表示，本次下调该 MacBook 机型的出货量，预计对供应链的影响将从 2022 年第一季度开始。在 MacBook 的供应链中，目前市场预期成长最高的零组件为 ABF 载板。

IT之家了解到，郭明錤还指出，其他 PC 厂商也可能会遭遇和苹果相同的“零组件供应短缺”与“后新冠肺炎疫情的需求结构改变”的挑战，所以其预测，2022 年笔记电脑出货量将衰退 10% – 15% ，高于市场共识的 0 – 10%。