首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win11之家>Win11快讯

Win11 安卓子系统来了，微软宣布面向 Beta 通道开启测试（附攻略）

2021/10/21 0:07:16 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 10 月 20 日消息，微软 Win11 安卓子系统在官宣后经过多次曝光，现在终于要来了。据IT之家网友 @扶摇直上九万里 投稿，Win11 安卓子系统将面向 Beta 通道的美国用户开启测试

微软表示，在 Windows 11 的安卓 App 将拥有熟悉、轻松、集成的体验：

  • 用户可以将安卓 App 固定到开始菜单或任务栏，并通过鼠标、触摸或笔输入与它们交互；

  • 安卓 App 还可以集成到 Alt + Tab 和任务视图中，帮助用户在 App 之间快速切换；

  • 用户可以在操作中心中查看来自安卓 App 的通知，或在 Windows 应用程序和安卓 App 之间共享剪贴板；

  • 微软还添加了无障碍体验，许多 Windows 辅助功能设置都适用于安卓 App。

▼ 在 Surface Pro X 上运行 Kindle App

微软与亚马逊合作，为 Windows 内部人员首先推出了 50 款安卓 App，以便在一系列硬件上进行测试和验证。微软将在未来几个月通过 Windows Insider 程序发布更多的安卓 App。

这 50 款 App 中包含：

  • 手机游戏：《王国纪元》《琼的旅程》《 Coin Master》等；

  • 阅读：Kindle App、漫画 App 等；

  • 儿童内容：Khan Academy Kids、Lego Duplo World 等。

IT之家了解到，Win11 的安卓子系统包括 Linux 内核和基于 Android 开源项目（AOSP）版本 11 的 Android 操作系统。它作为 Amazon Appstore 安装的一部分通过 Microsoft Store 分发。该子系统在 Hyper-V 虚拟机中运行，就像 Linux 子系统一样，可以将 AOSP 环境中 App 的运行时和 API 映射到 Windows 图形层、内存缓冲区、输入模式、物理和虚拟设备以及传感器，可以在英特尔、AMD、高通的 CPU 上运行。

使用方法：

  • 电脑需要安装在 Windows 11（Build 22000.xxx series builds）上，并满足硬件要求；

  • 用户需要为电脑的 BIOS/UEFI 启用虚拟化；

  • 电脑的地区必须设置为美国；

  • 电脑必须处于 Win11 Beta 通道（Dev 通道将在后续支持）；

  • 用户需要有一个美国亚马逊帐户才能使用亚马逊应用商店；

  • 然后点击链接前往微软应用商店进行安装使用。

此外，Win11 安卓子系统的版本号为 1.7.32815.0，用户可以在开始菜单中找到该子系统，并且调整设置。

已知问题：

微软应用商店：

  • 应用商店不会显示亚马逊应用商店 App 的审查评级。

亚马逊应用商店：

  • 如果遇到亚马逊应用商店登录问题，请关闭广告拦截器。

  • 使用亚马逊应用商店时，辅助功能选项尚未启用。

安卓子系统：

  • ARM64 上的蜂窝 LTE 网络接入有问题。

  • ARM64 上的某些 App 可能会渲染错误（display visual artifacts）。

  • 运行多个 App 时，性能可能会有所不同。

  • 某些 App 存在已知的摄像头问题。

  • 现代待机模式下的 App 将遇到问题。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用