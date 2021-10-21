Win11 安卓子系统来了，微软宣布面向 Beta 通道开启测试（附攻略）

IT之家 10 月 20 日消息，微软 Win11 安卓子系统在官宣后经过多次曝光，现在终于要来了。据IT之家网友 @扶摇直上九万里 投稿，Win11 安卓子系统将面向 Beta 通道的美国用户开启测试。
微软表示，在 Windows 11 的安卓 App 将拥有熟悉、轻松、集成的体验：
用户可以将安卓 App 固定到开始菜单或任务栏，并通过鼠标、触摸或笔输入与它们交互；
安卓 App 还可以集成到 Alt + Tab 和任务视图中，帮助用户在 App 之间快速切换；
用户可以在操作中心中查看来自安卓 App 的通知，或在 Windows 应用程序和安卓 App 之间共享剪贴板；
微软还添加了无障碍体验，许多 Windows 辅助功能设置都适用于安卓 App。
▼ 在 Surface Pro X 上运行 Kindle App
微软与亚马逊合作，为 Windows 内部人员首先推出了 50 款安卓 App，以便在一系列硬件上进行测试和验证。微软将在未来几个月通过 Windows Insider 程序发布更多的安卓 App。
这 50 款 App 中包含：
手机游戏：《王国纪元》《琼的旅程》《 Coin Master》等；
阅读：Kindle App、漫画 App 等；
儿童内容：Khan Academy Kids、Lego Duplo World 等。
IT之家了解到，Win11 的安卓子系统包括 Linux 内核和基于 Android 开源项目（AOSP）版本 11 的 Android 操作系统。它作为 Amazon Appstore 安装的一部分通过 Microsoft Store 分发。该子系统在 Hyper-V 虚拟机中运行，就像 Linux 子系统一样，可以将 AOSP 环境中 App 的运行时和 API 映射到 Windows 图形层、内存缓冲区、输入模式、物理和虚拟设备以及传感器，可以在英特尔、AMD、高通的 CPU 上运行。
使用方法：
电脑需要安装在 Windows 11（Build 22000.xxx series builds）上，并满足硬件要求；
用户需要为电脑的 BIOS/UEFI 启用虚拟化；
电脑的地区必须设置为美国；
电脑必须处于 Win11 Beta 通道（Dev 通道将在后续支持）；
用户需要有一个美国亚马逊帐户才能使用亚马逊应用商店；
然后点击链接前往微软应用商店进行安装使用。
此外，Win11 安卓子系统的版本号为 1.7.32815.0，用户可以在开始菜单中找到该子系统，并且调整设置。
已知问题：
微软应用商店：
应用商店不会显示亚马逊应用商店 App 的审查评级。
亚马逊应用商店：
如果遇到亚马逊应用商店登录问题，请关闭广告拦截器。
使用亚马逊应用商店时，辅助功能选项尚未启用。
安卓子系统：
ARM64 上的蜂窝 LTE 网络接入有问题。
ARM64 上的某些 App 可能会渲染错误（display visual artifacts）。
运行多个 App 时，性能可能会有所不同。
某些 App 存在已知的摄像头问题。
现代待机模式下的 App 将遇到问题。